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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 чер, 2023 18:04
Игорь Алексеевич написав:
Всю нельзя сразу. А все 12 месяцев ходить за гуманитаркой))
Сейчас можно рисковать, но тогда по крупному, покупая дешёвые активы.
У кого нет квартиры, но было раньше на пол комнаты, то можно поискать и купить не плохую квартиру. Риск - да риск, но это рулетка. Или после войны цены моментом уйдут в гору и мечта о квартире переносится на 20 лет. Или ипотеку потом берём и платим её, отказывая в нужном 20 лет
%%% с депозита это гуманитарка? особенно если доллар будет всё дешеветь или быть стабильным?
Квартира это не актив. Квартира это пассив. Активом она становится только тогда - когда туда заезжает арендатор и начинает платить.
Какая ипотека? - Чтобы взять ипотеку нужно иметь работу с хорошей ЗП.
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Додано: Нед 04 чер, 2023 18:38
uaprofi написав:
Квартира это не актив. Квартира это пассив.
Ви точно знаєте що таке активи (те куди вкладено кошти) і пасиви (джерела коштів)? А ще може чули що активи можуть бути і неприбуткові?
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Alien
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Додано: Нед 04 чер, 2023 18:56
Alien написав: uaprofi написав:
Квартира это не актив. Квартира это пассив.
Ви точно знаєте що таке активи (те куди вкладено кошти) і пасиви (джерела коштів)? А ще може чули що активи можуть бути і неприбуткові?
мне трудно ответить на Ваш вопрос, так как я не понимаю что Вы хотели узнать.
понимаете условно говоря квартира может быть: активом
, пассивом
, основным фондом
или товаром
в зависимости от обстоятельств.
кстати вот сравнительно недавно появился красивый модный термин "отрицательная доходность
" от этого понятия прибыль и убыток в своей сути не поменялись.
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Додано: Нед 04 чер, 2023 19:26
uaprofi написав:
мне трудно ответить на Ваш вопрос, так как я не понимаю что Вы хотели узнать
Усе якраз дуже просто - з точки зору балансу є активи (кошти, засоби виробництва, невиробничі активи) та пасиви (джерела коштів до яких відносяться кредиторська заборгованість + власний капітал). В цьому сенсі квартира ні за яких обставин не може бути пасивом.
Якщо квартира припустимо купується в цьому випадку відбувається зменшення одного виду активу (гроші) та збільшення іншого (основні засоби). Якщо квартира передається наприклад як внесок до статутного фонду - відбувається зростання пасиву (капіталу) та активу (основні засоби) і т.ін.
Стати пасивом сама квартира не може ні за яких обставин
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Додано: Нед 04 чер, 2023 19:34
Alien написав:
Стати пасивом сама квартира не може ні за яких обставин
А возникающий по ней каждый месяц коммунальный долг? И раз в год налог на избыточную недвижимость?
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Додано: Нед 04 чер, 2023 19:37
moveton написав: Alien написав:
Стати пасивом сама квартира не може ні за яких обставин
А возникающий по ней каждый месяц коммунальный долг? И раз в год налог на избыточную недвижимость?
Перерахування коштів на утримання основних засобів (включаючи нарахування зносу основних засобів) - це ВИТРАТИ (те що як правило зменшує капітал, але інколи такі трати можна віднести на здорожчання вартості основних засобів - наприклад модернізація, встановлення додаткового обладнання тощо).
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Додано: Нед 04 чер, 2023 20:22
Alien написав: uaprofi написав:
мне трудно ответить на Ваш вопрос, так как я не понимаю что Вы хотели узнать
Усе якраз дуже просто - з точки зору балансу є активи (кошти, засоби виробництва, невиробничі активи) та пасиви (джерела коштів до яких відносяться кредиторська заборгованість + власний капітал). В цьому сенсі квартира ні за яких обставин не може бути пасивом.
Якщо квартира припустимо купується в цьому випадку відбувається зменшення одного виду активу (гроші) та збільшення іншого (основні засоби). Якщо квартира передається наприклад як внесок до статутного фонду - відбувається зростання пасиву (капіталу)
та активу (основні засоби) і т.ін.
Стати пасивом сама квартира не може ні за яких обставин
я так розумію Ви гарний бухгалтер. Це є добре.
Але Ви с початку пишите "ні за яких обставин не може бути пасивом
", а післе цього "Якщо квартира передається наприклад як внесок до статутного фонду - відбувається зростання пасиву (капіталу)
"
якщо Ви робити депозит в банку для Вас це актив, але для банку це пасив.
так примерно и с квартирами (и другой недвижимостью) пока она приносит доход это актив, но для арендаторов это не только жильё, а и пассив.
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Додано: Нед 04 чер, 2023 20:28
uaprofi написав: Alien написав: uaprofi написав:
мне трудно ответить на Ваш вопрос, так как я не понимаю что Вы хотели узнать
Усе якраз дуже просто - з точки зору балансу є активи (кошти, засоби виробництва, невиробничі активи) та пасиви (джерела коштів до яких відносяться кредиторська заборгованість + власний капітал). В цьому сенсі квартира ні за яких обставин не може бути пасивом.
Якщо квартира припустимо купується в цьому випадку відбувається зменшення одного виду активу (гроші) та збільшення іншого (основні засоби). Якщо квартира передається наприклад як внесок до статутного фонду - відбувається зростання пасиву (капіталу)
та активу (основні засоби) і т.ін.
Стати пасивом сама квартира не може ні за яких обставин
я так розумію Ви гарний бухгалтер. Це є добре.
Але Ви с початку пишите "ні за яких обставин не може бути пасивом
", а післе цього "Якщо квартира передається наприклад як внесок до статутного фонду - відбувається зростання пасиву (капіталу)
"
якщо Ви робити депозит в банку для Вас це актив, але для банку це пасив.
так примерно и с квартирами (и другой недвижимостью) пока она приносит доход это актив, но для арендаторов это не только жильё, а и пассив.
з точку зору термінів прав Alien
.
ви трохи вільно трактуєте - актив - приносить гроші, пасив - забирає гроші.
коли квартиру вносять до статутного фонду, то вона все одно залишається активом, а збільшується за рахунок чого вона виникла.
а для банку депозит - це кредиторська заборгованність, тому в них навпаки. а кредит - дебиторська
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Додано: Нед 04 чер, 2023 20:29
Alien написав:
Перерахування коштів на утримання основних засобів (включаючи нарахування зносу основних засобів) - це ВИТРАТИ (те що як правило зменшує капітал, але інколи такі трати можна віднести на здорожчання вартості основних засобів - наприклад модернізація, встановлення додаткового обладнання тощо).
так просто принято в ПСБО это просто нормативный документ - там могут перестать называть збиток збитком и переименовать его на отрицательная доходность.
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Додано: Нед 04 чер, 2023 20:41
Shaman написав:
коли квартиру вносять до статутного фонду, то вона все одно залишається активом, а збільшується за рахунок чого вона виникла.
а всё потому что статутний капитал формируется только в грошових одиницях
Якщо наприклад є домовленість з власником що його внесок в статутний капітал буде повернуто в натурі? - то і квартира в статутному капіталі буде "фактично" в окремому рядочку в балансі пасивів.
просто по стандартам ПСБО так не принято)))
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