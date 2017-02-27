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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10551105521055310554
Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 21:33

  yuri_m написав:То еще у вас по-божески. У нас вообще "цирк на дроті":
1. синие принимают по цене, что на табло
2. белые с 2006 года тоже, но уже начинают носом крутить
3. за белые с 2003 уже начинают мозг выносить "на 30 копеек дешевле"
4. белые с 2001 "не возьмем" или "на 50 копеек дешевле"
5. до 2001 "это старые, по 36 возьмем"
6. белые 1996 - надо искать где возьмут, иначе по 25-30 грн предлагают

И это всё за купюры в идеальном или почти идеальном состоянии! А если нет, там как на базаре начинаются торги, за сколько договоримся...

тобто вони кожну банкноту ретельно переглядають, шукають який рік на ній написаний і від того говорять ціну? Ніколи такого не зустрічав в обмінках. Так, зелену від синьої відрізнити при перерахунку легко, але щоб прямо на рік дивилися (при умові, звісно, що стан хороший)… Цікаво, чи багато де зараз так роблять?
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 21:39

Была затронута тема, рискнуть и вложить грн. на депозит на 6-12 мес. или есть др. варианты... Написал, можно купить квартиру.
А что это активы или пассивы, какая разница....
Вопрос состоял изначально вложиться в грн. на дело или сохранять сбережения в дол.?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 23:10

  Игорь Алексеевич написав:Была затронута тема, рискнуть и вложить грн. на депозит на 6-12 мес. или есть др. варианты... Написал, можно купить квартиру.
А что это активы или пассивы, какая разница....
Вопрос состоял изначально вложиться в грн. на дело или сохранять сбережения в дол.?


разница в том, что депозиты в гривнах - формально в большинстве случаев будут продолжать оставаться активами, особенно если учёт вести в гривнах.
Квартира или любая недвига - рисков перейти в условную "отрицательную доходность" на текущий момент, как по мне, гораздо больше.
В октябре - ноябре вроде должны будут рассматривать бюджет на следующий год - там будет прописана международная помощь. от её количества можно и решать шо дальше.
Востаннє редагувалось uaprofi в Нед 04 чер, 2023 23:11, всього редагувалось 1 раз.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 23:10

  Игорь Алексеевич написав:Была затронута тема, рискнуть и вложить грн. на депозит на 6-12 мес. или есть др. варианты... Вопрос состоял изначально вложиться в грн. на дело или сохранять сбережения в дол.?
Я думаю, глобально девальвация уже состоялась. Гривна всегда девальвирует скачками: 1,8-5; 5-8; 8-12-25/28; 27-43/37;
А после этого несколько лет болтается в довольно узком диапазоне. Исключение составила только девальвация 14/15 годов, она происходила в 2 этапа. Так что я думаю, можно рискнуть и вложиться на 6-12 месяцев в гривне, только учитывая нашу специфику вкладываться на 6 месяцев уже не имеет особого смысла так как через 6 месяцев зима, а зимой у нас доллар дорогой, поэтому, если и вкладываться то уже на год
- в худшем случае вы просто ничего не заработаете,
но и в минус по валюте вряд-ли уйдёте))
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 00:47

  asti написав:
  Игорь Алексеевич написав:Была затронута тема, рискнуть и вложить грн. на депозит на 6-12 мес. или есть др. варианты... Вопрос состоял изначально вложиться в грн. на дело или сохранять сбережения в дол.?
Я думаю, глобально девальвация уже состоялась. Гривна всегда девальвирует скачками: 1,8-5; 5-8; 8-12-25/28; 27-43/37;
А после этого несколько лет болтается в довольно узком диапазоне. Исключение составила только девальвация 14/15 годов, она происходила в 2 этапа. Так что я думаю, можно рискнуть и вложиться на 6-12 месяцев в гривне, только учитывая нашу специфику вкладываться на 6 месяцев уже не имеет особого смысла так как через 6 месяцев зима, а зимой у нас доллар дорогой, поэтому, если и вкладываться то уже на год
- в худшем случае вы просто ничего не заработаете,
но и в минус по валюте вряд-ли уйдёте))

тільки жодного разу не втрачали 30% ВВП + тенденція на ще 10-15% + тенденція на втрату ІТ на 50% до кінця року... вірогідність зміни курсу до кінця року 90%..
глобально девальвація на 37 це тільки початок.
bamper
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