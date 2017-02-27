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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Нед 04 чер, 2023 23:10
Игорь Алексеевич написав:
Была затронута тема, рискнуть и вложить грн. на депозит на 6-12 мес. или есть др. варианты... Написал, можно купить квартиру.
А что это активы или пассивы, какая разница....
Вопрос состоял изначально вложиться в грн. на дело или сохранять сбережения в дол.?
разница в том, что депозиты в гривнах - формально в большинстве случаев будут продолжать оставаться активами, особенно если учёт вести в гривнах.
Квартира или любая недвига - рисков перейти в условную "отрицательную доходность" на текущий момент, как по мне, гораздо больше.
В октябре - ноябре вроде должны будут рассматривать бюджет на следующий год - там будет прописана международная помощь. от её количества можно и решать шо дальше.
Востаннє редагувалось uaprofi
в Нед 04 чер, 2023 23:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 04 чер, 2023 23:10
Игорь Алексеевич написав:
Была затронута тема, рискнуть и вложить грн. на депозит на 6-12 мес. или есть др. варианты... Вопрос состоял изначально вложиться в грн. на дело или сохранять сбережения в дол.?
Я думаю, глобально девальвация уже состоялась. Гривна всегда девальвирует скачками: 1,8-5; 5-8; 8-12-25/28; 27-43/37;
А после этого несколько лет болтается в довольно узком диапазоне. Исключение составила только девальвация 14/15 годов, она происходила в 2 этапа. Так что я думаю, можно рискнуть и вложиться на 6-12 месяцев в гривне, только учитывая нашу специфику вкладываться на 6 месяцев уже не имеет особого смысла так как через 6 месяцев зима, а зимой у нас доллар дорогой, поэтому, если и вкладываться то уже на год
- в худшем случае вы просто ничего не заработаете,
но и в минус по валюте вряд-ли уйдёте))
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Додано: Пон 05 чер, 2023 00:47
asti написав: Игорь Алексеевич написав:
Была затронута тема, рискнуть и вложить грн. на депозит на 6-12 мес. или есть др. варианты... Вопрос состоял изначально вложиться в грн. на дело или сохранять сбережения в дол.?
Я думаю, глобально девальвация уже состоялась. Гривна всегда девальвирует скачками: 1,8-5; 5-8; 8-12-25/28; 27-43/37;
А после этого несколько лет болтается в довольно узком диапазоне. Исключение составила только девальвация 14/15 годов, она происходила в 2 этапа. Так что я думаю, можно рискнуть и вложиться на 6-12 месяцев в гривне, только учитывая нашу специфику вкладываться на 6 месяцев уже не имеет особого смысла так как через 6 месяцев зима, а зимой у нас доллар дорогой, поэтому, если и вкладываться то уже на год
- в худшем случае вы просто ничего не заработаете,
но и в минус по валюте вряд-ли уйдёте))
тільки жодного разу не втрачали 30% ВВП + тенденція на ще 10-15% + тенденція на втрату ІТ на 50% до кінця року... вірогідність зміни курсу до кінця року 90%..
глобально девальвація на 37 це тільки початок.
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bamper
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Додано: Пон 05 чер, 2023 09:46
Так, звичайно, курс зміниться, але наскільки? Моя думка - вище 40 не підемо)) Нам допомогає захід грішми і технікою тому що ми захищаємо його процвітання і спокій життями своїх людей))
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asti
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Додано: Пон 05 чер, 2023 09:58
asti написав:
Нам допомогає захід грішми і технікою тому що ми захищаємо його процвітання і спокій життями своїх людей))
Що у людей в голові?
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Додано: Пон 05 чер, 2023 11:19
bamper написав:
глобально девальвація на 37 це тільки початок.
Звісно, але враховуючи вже оголошені програми міжнародної підтримки, повна девальвація відкладається мінімум до 2027 року.
Хоча особисто мені не зрозуміла позиція НБУ, який не проводить планову поступову девальвацію чим може збільшити дефіцит бюджету.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Пон 05 чер, 2023 11:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 11:25
bamper написав:
вірогідність зміни курсу до кінця року 90%..
глобально девальвація на 37 це тільки початок.
Щось дуже агресивно і песимістично.
Поки на горизонті немає навіть натяків на зміну оф.курса!
Чорний ринок наблизився до найнижчого рівня за останній рік, фактично зерновий коридор заблокований, але навіть цей фактор суттєво не впливає на курс.
Так, інтервенції НБУ трохи збільшились за травень, але нацбанк явно готовий для такого рівня заливок.
Це якщо рівень заливок довго буде перевищувати 2 ярда і наближатись до 3-х ярдів на місяць, то можуть з'явитись натяки на девал і то не факт, що зміна оф. курса відбудеться в цьому році.
Тому я даю не більше 20% на зміну оф.курса в цьому році, плюс максимум курс підтягнуть до рівня 40.
Тобто я даю не більше 5% що в цьому році оф.курс перевищить позначку 40.
Ну, а робити прогнози на 24-й рік зарано, хочеться спочатку дожити)))
По курсу, зниження припинилось, столиця працює приблизно 37.13 на 37.17.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 11:38
Думаю до середине августа пройдём курс в районе 36,85 - 37.10
40 возможно ближе к середине ноября и то...??? Думаю не больше 38,5 в этом году.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 05 чер, 2023 11:45
[quote="5584392:bamper"][quote="5584376:asti"][quote="5584343:Игорь Алексеевич"]Была затронута тема, рискнуть и вложить грн. на депозит на 6-12 мес. или есть др. варианты... Вопрос состоял изначально вложиться в грн. на дело или сохранять сбережения в дол.?[/quote]Я думаю, глобально девальвация уже состоялась. Гривна всегда девальвирует скачками: 1,8-5; 5-8; 8-12-25/28; 27-43/37;
А после этого несколько лет болтается в довольно узком диапазоне. Исключение составила только девальвация 14/15 годов, она происходила в 2 этапа. Так что я думаю, можно рискнуть и вложиться на 6-12 месяцев в гривне, только учитывая нашу специфику вкладываться на 6 месяцев уже не имеет особого смысла так как через 6 месяцев зима, а зимой у нас доллар дорогой, поэтому, если и вкладываться то уже на год
- в худшем случае вы просто ничего не заработаете,
но и в минус по валюте вряд-ли уйдёте))[/quote]
тільки жодного разу не втрачали 30% ВВП + тенденція на ще 10-15% + тенденція на втрату ІТ на 50% до кінця року... вірогідність зміни курсу до кінця року 90%..
глобально девальвація на 37 це тільки початок.[/quote]
Все так только сейчас страна живет за дотации Запад дает валюту тоннами... Поетому пока дают курс может быть любым Но не обязан.. Судя по всему курс будут держать, посмотрим я ставлю на 37 до конца года...
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Додано: Пон 05 чер, 2023 11:47
Alien написав: uaprofi написав:
мне трудно ответить на Ваш вопрос, так как я не понимаю что Вы хотели узнать
Усе якраз дуже просто - з точки зору балансу є активи (кошти, засоби виробництва, невиробничі активи) та пасиви (джерела коштів до яких відносяться кредиторська заборгованість + власний капітал). В цьому сенсі квартира ні за яких обставин не може бути пасивом.
Якщо квартира припустимо купується в цьому випадку відбувається зменшення одного виду активу (гроші) та збільшення іншого (основні засоби). Якщо квартира передається наприклад як внесок до статутного фонду - відбувається зростання пасиву (капіталу) та активу (основні засоби) і т.ін.
Стати пасивом сама квартира не може ні за яких обставин
Ви пишете з точки зору бухгалтерії, а не Кіосакі (якщо генерить позитивний кешфлоу - актив, а якщо тратяться на неї гроші, то пасив)
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