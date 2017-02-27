Игорь Алексеевич написав:Была затронута тема, рискнуть и вложить грн. на депозит на 6-12 мес. или есть др. варианты... Написал, можно купить квартиру. А что это активы или пассивы, какая разница.... Вопрос состоял изначально вложиться в грн. на дело или сохранять сбережения в дол.?
ніхто не знає майбутнього, це особисто вам вирішувати, я би вкладав у ОВДП, а не в банківський депозит. Бажано мати "хедж", напр. на кожні 40 грн 1$
Игорь Алексеевич написав:Была затронута тема, рискнуть и вложить грн. на депозит на 6-12 мес. или есть др. варианты... Написал, можно купить квартиру. А что это активы или пассивы, какая разница.... Вопрос состоял изначально вложиться в грн. на дело или сохранять сбережения в дол.?
разница в том, что депозиты в гривнах - формально в большинстве случаев будут продолжать оставаться активами, особенно если учёт вести в гривнах. Квартира или любая недвига - рисков перейти в условную "отрицательную доходность" на текущий момент, как по мне, гораздо больше. В октябре - ноябре вроде должны будут рассматривать бюджет на следующий год - там будет прописана международная помощь. от её количества можно и решать шо дальше.
Игорь Алексеевич написав:Была затронута тема, рискнуть и вложить грн. на депозит на 6-12 мес. или есть др. варианты... Вопрос состоял изначально вложиться в грн. на дело или сохранять сбережения в дол.?
Я думаю, глобально девальвация уже состоялась. Гривна всегда девальвирует скачками: 1,8-5; 5-8; 8-12-25/28; 27-43/37; А после этого несколько лет болтается в довольно узком диапазоне. Исключение составила только девальвация 14/15 годов, она происходила в 2 этапа. Так что я думаю, можно рискнуть и вложиться на 6-12 месяцев в гривне, только учитывая нашу специфику вкладываться на 6 месяцев уже не имеет особого смысла так как через 6 месяцев зима, а зимой у нас доллар дорогой, поэтому, если и вкладываться то уже на год - в худшем случае вы просто ничего не заработаете, но и в минус по валюте вряд-ли уйдёте))
тільки жодного разу не втрачали 30% ВВП + тенденція на ще 10-15% + тенденція на втрату ІТ на 50% до кінця року... вірогідність зміни курсу до кінця року 90%.. глобально девальвація на 37 це тільки початок.
25% втрат ВВП було у 2014 р,
нема тенденції на ще 10-15%, нема тенденції на втрату ІТ на 50% до кінця року"...
flyman написав:нема тенденції на ще 10-15%, нема тенденції на втрату ІТ на 50% до кінця року"...
А Ви оптиміст. Думаєте цю зиму енергосистема переживе без втрат? Думаєте податківці не доберуться до вцілівших ІТ-шників? З листопада минулого року вже маємо втрати десь 1/3 і нові проєкти йдуть дуж неохоче.