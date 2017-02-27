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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10552105531055410555
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 11:51

  Игорь Алексеевич написав:Была затронута тема, рискнуть и вложить грн. на депозит на 6-12 мес. или есть др. варианты... Написал, можно купить квартиру.
А что это активы или пассивы, какая разница....
Вопрос состоял изначально вложиться в грн. на дело или сохранять сбережения в дол.?

ніхто не знає майбутнього, це особисто вам вирішувати,
я би вкладав у ОВДП, а не в банківський депозит.
Бажано мати "хедж", напр. на кожні 40 грн 1$
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 11:57

  uaprofi написав:
  Игорь Алексеевич написав:Была затронута тема, рискнуть и вложить грн. на депозит на 6-12 мес. или есть др. варианты... Написал, можно купить квартиру.
А что это активы или пассивы, какая разница....
Вопрос состоял изначально вложиться в грн. на дело или сохранять сбережения в дол.?


разница в том, что депозиты в гривнах - формально в большинстве случаев будут продолжать оставаться активами, особенно если учёт вести в гривнах.
Квартира или любая недвига - рисков перейти в условную "отрицательную доходность" на текущий момент, как по мне, гораздо больше.
В октябре - ноябре вроде должны будут рассматривать бюджет на следующий год - там будет прописана международная помощь. от её количества можно и решать шо дальше.

в минулому році КРЖН просів, цього відновлюється
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiiv
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 11:59

  bamper написав:
  asti написав:
  Игорь Алексеевич написав:Была затронута тема, рискнуть и вложить грн. на депозит на 6-12 мес. или есть др. варианты... Вопрос состоял изначально вложиться в грн. на дело или сохранять сбережения в дол.?
Я думаю, глобально девальвация уже состоялась. Гривна всегда девальвирует скачками: 1,8-5; 5-8; 8-12-25/28; 27-43/37;
А после этого несколько лет болтается в довольно узком диапазоне. Исключение составила только девальвация 14/15 годов, она происходила в 2 этапа. Так что я думаю, можно рискнуть и вложиться на 6-12 месяцев в гривне, только учитывая нашу специфику вкладываться на 6 месяцев уже не имеет особого смысла так как через 6 месяцев зима, а зимой у нас доллар дорогой, поэтому, если и вкладываться то уже на год
- в худшем случае вы просто ничего не заработаете,
но и в минус по валюте вряд-ли уйдёте))

тільки жодного разу не втрачали 30% ВВП + тенденція на ще 10-15% + тенденція на втрату ІТ на 50% до кінця року... вірогідність зміни курсу до кінця року 90%..
глобально девальвація на 37 це тільки початок.

25% втрат ВВП було у 2014 р,

нема тенденції на ще 10-15%,
нема тенденції на втрату ІТ на 50% до кінця року"...

дно пройдено у жовтні-грудні 2022
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 12:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:нема тенденції на ще 10-15%,
нема тенденції на втрату ІТ на 50% до кінця року"...

А Ви оптиміст.
Думаєте цю зиму енергосистема переживе без втрат?
Думаєте податківці не доберуться до вцілівших ІТ-шників? З листопада минулого року вже маємо втрати десь 1/3 і нові проєкти йдуть дуж неохоче.
Дюрі-бачі
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