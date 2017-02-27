Игорь Алексеевич написав:Была затронута тема, рискнуть и вложить грн. на депозит на 6-12 мес. или есть др. варианты... Написал, можно купить квартиру. А что это активы или пассивы, какая разница.... Вопрос состоял изначально вложиться в грн. на дело или сохранять сбережения в дол.?
ніхто не знає майбутнього, це особисто вам вирішувати, я би вкладав у ОВДП, а не в банківський депозит. Бажано мати "хедж", напр. на кожні 40 грн 1$
Игорь Алексеевич написав:Была затронута тема, рискнуть и вложить грн. на депозит на 6-12 мес. или есть др. варианты... Написал, можно купить квартиру. А что это активы или пассивы, какая разница.... Вопрос состоял изначально вложиться в грн. на дело или сохранять сбережения в дол.?
разница в том, что депозиты в гривнах - формально в большинстве случаев будут продолжать оставаться активами, особенно если учёт вести в гривнах. Квартира или любая недвига - рисков перейти в условную "отрицательную доходность" на текущий момент, как по мне, гораздо больше. В октябре - ноябре вроде должны будут рассматривать бюджет на следующий год - там будет прописана международная помощь. от её количества можно и решать шо дальше.
Игорь Алексеевич написав:Была затронута тема, рискнуть и вложить грн. на депозит на 6-12 мес. или есть др. варианты... Вопрос состоял изначально вложиться в грн. на дело или сохранять сбережения в дол.?
Я думаю, глобально девальвация уже состоялась. Гривна всегда девальвирует скачками: 1,8-5; 5-8; 8-12-25/28; 27-43/37; А после этого несколько лет болтается в довольно узком диапазоне. Исключение составила только девальвация 14/15 годов, она происходила в 2 этапа. Так что я думаю, можно рискнуть и вложиться на 6-12 месяцев в гривне, только учитывая нашу специфику вкладываться на 6 месяцев уже не имеет особого смысла так как через 6 месяцев зима, а зимой у нас доллар дорогой, поэтому, если и вкладываться то уже на год - в худшем случае вы просто ничего не заработаете, но и в минус по валюте вряд-ли уйдёте))
тільки жодного разу не втрачали 30% ВВП + тенденція на ще 10-15% + тенденція на втрату ІТ на 50% до кінця року... вірогідність зміни курсу до кінця року 90%.. глобально девальвація на 37 це тільки початок.
25% втрат ВВП було у 2014 р,
нема тенденції на ще 10-15%, нема тенденції на втрату ІТ на 50% до кінця року"...
flyman написав:нема тенденції на ще 10-15%, нема тенденції на втрату ІТ на 50% до кінця року"...
А Ви оптиміст. Думаєте цю зиму енергосистема переживе без втрат? Думаєте податківці не доберуться до вцілівших ІТ-шників? З листопада минулого року вже маємо втрати десь 1/3 і нові проєкти йдуть дуж неохоче.
flyman написав:нема тенденції на ще 10-15%, нема тенденції на втрату ІТ на 50% до кінця року"...
А Ви оптиміст. Думаєте цю зиму енергосистема переживе без втрат? Думаєте податківці не доберуться до вцілівших ІТ-шників? З листопада минулого року вже маємо втрати десь 1/3 і нові проєкти йдуть дуж неохоче.
а гірше для енергосистеми гадаю вже не буде. у кацапів й ракет менше, й ППО стало краще. на ІТ можна вважати для курсу, на ВВП вже менше вплив. й підстав для падіння ІТ не бачу.
а газ як подешевшав бачили?
але про курс навпаки - я бачу ризики знецінення гривні.
й головне - на валютній гілці, але нема розуміння, що під іноземну допомогу емітують гривну, й зростання допомоги та залишків призводить й до зростання кількості гривні. як себе буде ця конструкція вести - цікаве питання, спостерігаємо
uaprofi написав:мне трудно ответить на Ваш вопрос, так как я не понимаю что Вы хотели узнать
Усе якраз дуже просто - з точки зору балансу є активи (кошти, засоби виробництва, невиробничі активи) та пасиви (джерела коштів до яких відносяться кредиторська заборгованість + власний капітал). В цьому сенсі квартира ні за яких обставин не може бути пасивом. Якщо квартира припустимо купується в цьому випадку відбувається зменшення одного виду активу (гроші) та збільшення іншого (основні засоби). Якщо квартира передається наприклад як внесок до статутного фонду - відбувається зростання пасиву (капіталу) та активу (основні засоби) і т.ін. Стати пасивом сама квартира не може ні за яких обставин
Ви пишете з точки зору бухгалтерії, а не Кіосакі (якщо генерить позитивний кешфлоу - актив, а якщо тратяться на неї гроші, то пасив)
але стандарти бухгалтерії міжнародні, а Кіосакі - один з великої кількості авторів
flyman написав:Ви пишете з точки зору бухгалтерії, а не Кіосакі (якщо генерить позитивний кешфлоу - актив, а якщо тратяться на неї гроші, то пасив)
але стандарти бухгалтерії міжнародні, а Кіосакі - один з великої кількості авторів
Квартира генерить якісь гроші в будь-якому варіанті Ми не на Мальдівах , тому жити десь треба А раз так то є три варіанта Готель Зємне житло Власна квартира Ясно що в порівнянні з першим/другим пунктом - квартира гроші генерує
На прошедшей неделе выдачи тендерного рефинанса не было. Прошел очень мелкий досрочный возврат. В анализе ликвидности этот возврат числится как суточный, но это просто опечатка. Проверено по уменьшению общей суммы тендерного рефинанса в другой таблице. В итоге возврат тендерного рефинанса составил 0.007 млрд. грн. (неделей ранее 0 млрд. грн.).
В 3-месячных депосертификатах банки разместили 8.7 млрд. грн. (неделей ранее 6.061).
В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 16.092 млрд. грн. (неделей ранее 15.955 млрд. грн.)
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 24.799 млрд. грн, (неделей ранее 22.016 млрд. грн)
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 807.315 млрд. грн. Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 490.343 млрд. грн. (неделей ранее 509.458 млрд. грн.)
Расходы казначейства превысили доходы на 2.337 млрд. грн. (неделей ранее 16.857 млрд. грн.) Три дня подряд казначейство было с доходом. Хороший результат.
За неделю было инкассировано 2.118 млрд. грн. (неделей ранее обналичено 1.629 млрд. грн.) Всю неделю деньги текли в банки, но в пятницу опять развернулись. Результат в пределах обычного.
Результаты интервенций НБУ за неделю: Купил – 11,93; Продал – 468,95. Объем интервенций практически не изменился, оставшись на среднем уровне. Чуть выше обычного он был в начале недели, не исключено, что за счет некоторой сумятицы из-за выходного в США.
Неделя получилась оптимистичнее предыдущих за счет хорошего баланса доходов и расходов казначейства.
flyman написав:нема тенденції на ще 10-15%, нема тенденції на втрату ІТ на 50% до кінця року"...
А Ви оптиміст. Думаєте цю зиму енергосистема переживе без втрат? Думаєте податківці не доберуться до вцілівших ІТ-шників? З листопада минулого року вже маємо втрати десь 1/3 і нові проєкти йдуть дуж неохоче.
flyman написав:Ви пишете з точки зору бухгалтерії, а не Кіосакі (якщо генерить позитивний кешфлоу - актив, а якщо тратяться на неї гроші, то пасив)
Перефразовуючи когось з гумористів: "Киосаки не читал но осуждаю" . Ну а насправді як на мене не треба видумувати колесо. Бухгалтери давно все це зробили. Наприклад є чудові категорії - прибуткові активи і неприбуткові активи. І те і те активи, переводити з однієї категорії в іншу чудово можна. І при цьому не обзивати "активи" "пасивами"