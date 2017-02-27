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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 чер, 2023 15:18
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................05.06.2023...........06.06.2023
дата розрахунку...............02.06.2023............05.06.2023
Євро..................................39,346...................39,0937...-0.64%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0691 (вчера 1.0760)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.29 (вчера 103.54).
В пятницу вечером достаточно глубокое падение сменилось резким ростом. Сегодня рост уже стал плавным. Большую часть падения доллар уже отыграл.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 15:34
flyman написав:
то наші кулібіни уже з минулого сезону мають "отвєт Чембєрлєну" у вигляді різного роду автономних генераторів, плюс запасні UPS/ББЖ:
Бачив вже як працюють ці генератори на заводі і пекарні: продукція суттєво дорожчає та й не стабільно все працює. На генераторах можна кілька годин пересидіти, але не працювати стабільно тижнями.
На тій же птахофабриці простіше вирізати кур, ніж тримати на генераторах.
І т.д.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 15:36
Shaman написав:
на валютній гілці, але нема розуміння, що під іноземну допомогу емітують гривну
А тут цікаво механізм: під всю допомогу, чи тільки під ту частину, яку продають?
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Додано: Пон 05 чер, 2023 15:52
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
на валютній гілці, але нема розуміння, що під іноземну допомогу емітують гривну
А тут цікаво механізм: під всю допомогу, чи тільки під ту частину, яку продають?
це не оприлюднюють, але як мінімум під ту частину витрат бюджету, яка закривається за рахунок іноземної допомоги. якщо спрощено, це перевищення витрат бюджету над надходженнями - оце все емісія під допомогу. цю цифру кожного тижня на форумі звітують, та й за місяць я теж фіксую.
під надлишок допомоги - можуть не емітувати, й тоді в ЗВР частина грошей уряду, а можуть емітувати - й тоді ця гривня до часу знаходиться в казначействі. для банківської системи це однаково, вона поки що ці гроші не бачить.
тобто відповідь - ми бачимо лише емісію під ту частину допомоги, яку використали
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Додано: Пон 05 чер, 2023 16:23
Дюрі-бачі написав: flyman написав:
то наші кулібіни уже з минулого сезону мають "отвєт Чембєрлєну" у вигляді різного роду автономних генераторів, плюс запасні UPS/ББЖ:
Бачив вже як працюють ці генератори на заводі і пекарні: продукція суттєво дорожчає та й не стабільно все працює. На генераторах можна кілька годин пересидіти, але не працювати стабільно тижнями.
На тій же птахофабриці простіше вирізати кур, ніж тримати на генераторах.
І т.д.
ІТ - кури?
Дюрі-бачі написав: flyman написав:
нема тенденції на ще 10-15%,
нема тенденції на втрату ІТ на 50% до кінця року"...
А Ви оптиміст.
Думаєте цю зиму енергосистема переживе без втрат?
Думаєте податківці не доберуться до вцілівших ІТ-шників? З листопада минулого року вже маємо втрати десь 1/3 і нові проєкти йдуть дуж неохоче.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 16:49
flyman написав:
ІТ - кури?
Кури, заводи, пекарні - це можливі ще - 10% ВВП.
А в ІТ вже втрати величезні пройшли. Додаткові можливі після зміни податкового законодавства, якщо почнуть 5% ФОП переганяти в 15% Дію.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 17:20
Дюрі-бачі написав: flyman написав:
ІТ - кури?
Кури, заводи, пекарні - це можливі ще - 10% ВВП.
А в ІТ вже втрати величезні пройшли. Додаткові можливі після зміни податкового законодавства, якщо почнуть 5% ФОП переганяти в 15% Дію.
ІТ ФОП зараз сплачують податок в 5% ???
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Додано: Пон 05 чер, 2023 17:29
mephala Хто хотів - перейшов на 2%. Я і більшість знайомих сплачуємо весь час 5%.
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