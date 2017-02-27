RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10553105541055510556
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 15:18

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................05.06.2023...........06.06.2023
дата розрахунку...............02.06.2023............05.06.2023
Євро..................................39,346...................39,0937...-0.64%
Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0691 (вчера 1.0760)

Индекс доллара DXY в 15-00 104.29 (вчера 103.54).
В пятницу вечером достаточно глубокое падение сменилось резким ростом. Сегодня рост уже стал плавным. Большую часть падения доллар уже отыграл.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6961
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5872 раз.
Подякували: 19088 раз.
 
Профіль
92
49
33
2
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 15:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:то наші кулібіни уже з минулого сезону мають "отвєт Чембєрлєну" у вигляді різного роду автономних генераторів, плюс запасні UPS/ББЖ:

Бачив вже як працюють ці генератори на заводі і пекарні: продукція суттєво дорожчає та й не стабільно все працює. На генераторах можна кілька годин пересидіти, але не працювати стабільно тижнями.
На тій же птахофабриці простіше вирізати кур, ніж тримати на генераторах.
І т.д.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 912
З нами з: 29.07.22
Подякував: 95 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 15:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:на валютній гілці, але нема розуміння, що під іноземну допомогу емітують гривну

А тут цікаво механізм: під всю допомогу, чи тільки під ту частину, яку продають?
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 912
З нами з: 29.07.22
Подякував: 95 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 15:52

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:на валютній гілці, але нема розуміння, що під іноземну допомогу емітують гривну

А тут цікаво механізм: під всю допомогу, чи тільки під ту частину, яку продають?

це не оприлюднюють, але як мінімум під ту частину витрат бюджету, яка закривається за рахунок іноземної допомоги. якщо спрощено, це перевищення витрат бюджету над надходженнями - оце все емісія під допомогу. цю цифру кожного тижня на форумі звітують, та й за місяць я теж фіксую.

під надлишок допомоги - можуть не емітувати, й тоді в ЗВР частина грошей уряду, а можуть емітувати - й тоді ця гривня до часу знаходиться в казначействі. для банківської системи це однаково, вона поки що ці гроші не бачить.

тобто відповідь - ми бачимо лише емісію під ту частину допомоги, яку використали
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3510
З нами з: 29.09.19
Подякував: 444 раз.
Подякували: 1018 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 16:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:ІТ - кури?

Кури, заводи, пекарні - це можливі ще - 10% ВВП.
А в ІТ вже втрати величезні пройшли. Додаткові можливі після зміни податкового законодавства, якщо почнуть 5% ФОП переганяти в 15% Дію.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 912
З нами з: 29.07.22
Подякував: 95 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 20:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:якщо почнуть 5% ФОП переганяти в 15% Дію

Це ще оптимістично, ще наприклад можуть докопатись до доходів за минулі періоди і виставляти замість 5% - ПДФО і далі по списку, плюс штрафи...
nighthawk5
Аватар користувача
 
Повідомлень: 323
З нами з: 18.07.20
Подякував: 401 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 21:39

Зображення
Неиспользованный уголь Европы направляется к новым берегам в условиях посткризисного переизбытка

Трейдеры ищут покупателей на груды неиспользованного угля до того, как он станет бесполезным после того, как в прошлом году топливо было спрятано, чтобы спасти европейскую экономику от истощения.

Всего в этом году из Европы из Испании, Нидерландов и других портов было отправлено 1,12 млн тонн.
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 957
З нами з: 23.01.16
Подякував: 5541 раз.
Подякували: 1137 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 21:39

  nighthawk5 написав:
  Дюрі-бачі написав:якщо почнуть 5% ФОП переганяти в 15% Дію

Це ще оптимістично, ще наприклад можуть докопатись до доходів за минулі періоди і виставляти замість 5% - ПДФО і далі по списку, плюс штрафи...

з якого переляку? наша податкова творча, але настільки нахабніти їм вже не дають...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3510
З нами з: 29.09.19
Подякував: 444 раз.
Подякували: 1018 раз.
 
Профіль
1
3
  #<1 ... 10553105541055510556
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3274, 3275, 3276
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
32750 36077646
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 чер, 2023 21:07
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 178, 179, 180
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1797 12858031
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 чер, 2023 17:50
Игорь Алексеевич
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7975 22901631
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4641)
05.06.2023 22:02
ПриватБанк (2825)
05.06.2023 21:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.