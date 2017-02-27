Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................05.06.2023...........06.06.2023 дата розрахунку...............02.06.2023............05.06.2023 Євро..................................39,346...................39,0937...-0.64% Долар США.......................36,5686.................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0691 (вчера 1.0760)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.29 (вчера 103.54). В пятницу вечером достаточно глубокое падение сменилось резким ростом. Сегодня рост уже стал плавным. Большую часть падения доллар уже отыграл.
flyman написав:то наші кулібіни уже з минулого сезону мають "отвєт Чембєрлєну" у вигляді різного роду автономних генераторів, плюс запасні UPS/ББЖ:
Бачив вже як працюють ці генератори на заводі і пекарні: продукція суттєво дорожчає та й не стабільно все працює. На генераторах можна кілька годин пересидіти, але не працювати стабільно тижнями. На тій же птахофабриці простіше вирізати кур, ніж тримати на генераторах. І т.д.
Shaman написав:на валютній гілці, але нема розуміння, що під іноземну допомогу емітують гривну
А тут цікаво механізм: під всю допомогу, чи тільки під ту частину, яку продають?
це не оприлюднюють, але як мінімум під ту частину витрат бюджету, яка закривається за рахунок іноземної допомоги. якщо спрощено, це перевищення витрат бюджету над надходженнями - оце все емісія під допомогу. цю цифру кожного тижня на форумі звітують, та й за місяць я теж фіксую.
під надлишок допомоги - можуть не емітувати, й тоді в ЗВР частина грошей уряду, а можуть емітувати - й тоді ця гривня до часу знаходиться в казначействі. для банківської системи це однаково, вона поки що ці гроші не бачить.
тобто відповідь - ми бачимо лише емісію під ту частину допомоги, яку використали
Дюрі-бачі написав:якщо почнуть 5% ФОП переганяти в 15% Дію.
я щось пропустив? Відколи в Дії стало 15%?
там ніби ЄП 5% плюс ВС 1.5%, із планами поступового підвищення для гіг-контрактників, але не думаю, що до 15%, і там ще є податок на виведений капітал, може це малося на увазі, але то для власників галер, а не гіг-контракторів