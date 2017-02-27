Shaman написав:на валютній гілці, але нема розуміння, що під іноземну допомогу емітують гривну
А тут цікаво механізм: під всю допомогу, чи тільки під ту частину, яку продають?
це не оприлюднюють, але як мінімум під ту частину витрат бюджету, яка закривається за рахунок іноземної допомоги. якщо спрощено, це перевищення витрат бюджету над надходженнями - оце все емісія під допомогу. цю цифру кожного тижня на форумі звітують, та й за місяць я теж фіксую.
під надлишок допомоги - можуть не емітувати, й тоді в ЗВР частина грошей уряду, а можуть емітувати - й тоді ця гривня до часу знаходиться в казначействі. для банківської системи це однаково, вона поки що ці гроші не бачить.
тобто відповідь - ми бачимо лише емісію під ту частину допомоги, яку використали
Дюрі-бачі написав:якщо почнуть 5% ФОП переганяти в 15% Дію.
я щось пропустив? Відколи в Дії стало 15%?
там ніби ЄП 5% плюс ВС 1.5%, із планами поступового підвищення для гіг-контрактників, але не думаю, що до 15%, і там ще є податок на виведений капітал, може це малося на увазі, але то для власників галер, а не гіг-контракторів
Станом на 1 червня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 37 311,3 млн дол. США. У травні резерви зросли на 4% та оновили одинадцятирічний максимум. Більший обсяг від вищезазначеного було зафіксовано в серпні 2011 року.
На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 4 322,8 млн дол. США. Із цієї суми:
1 616,0 млн дол. США – макрофінансова допомога від ЄС; 1 250,0 млн дол. США – від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку); 1 073,7 млн дол. США – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП); 383,1 млн дол. США – від Світового банку.
jump написав: Станом на 1 червня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 37 311,3 млн дол. США. У травні резерви зросли на 4% та оновили одинадцятирічний максимум. Більший обсяг від вищезазначеного було зафіксовано в серпні 2011 року.
На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 4 322,8 млн дол. США. Із цієї суми:
1 616,0 млн дол. США – макрофінансова допомога від ЄС; 1 250,0 млн дол. США – від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку); 1 073,7 млн дол. США – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП); 383,1 млн дол. США – від Світового банку.