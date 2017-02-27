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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10553105541055510556
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 15:52

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:на валютній гілці, але нема розуміння, що під іноземну допомогу емітують гривну

А тут цікаво механізм: під всю допомогу, чи тільки під ту частину, яку продають?

це не оприлюднюють, але як мінімум під ту частину витрат бюджету, яка закривається за рахунок іноземної допомоги. якщо спрощено, це перевищення витрат бюджету над надходженнями - оце все емісія під допомогу. цю цифру кожного тижня на форумі звітують, та й за місяць я теж фіксую.

під надлишок допомоги - можуть не емітувати, й тоді в ЗВР частина грошей уряду, а можуть емітувати - й тоді ця гривня до часу знаходиться в казначействі. для банківської системи це однаково, вона поки що ці гроші не бачить.

тобто відповідь - ми бачимо лише емісію під ту частину допомоги, яку використали
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 16:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:ІТ - кури?

Кури, заводи, пекарні - це можливі ще - 10% ВВП.
А в ІТ вже втрати величезні пройшли. Додаткові можливі після зміни податкового законодавства, якщо почнуть 5% ФОП переганяти в 15% Дію.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 20:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:якщо почнуть 5% ФОП переганяти в 15% Дію

Це ще оптимістично, ще наприклад можуть докопатись до доходів за минулі періоди і виставляти замість 5% - ПДФО і далі по списку, плюс штрафи...
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 21:39

Зображення
Неиспользованный уголь Европы направляется к новым берегам в условиях посткризисного переизбытка

Трейдеры ищут покупателей на груды неиспользованного угля до того, как он станет бесполезным после того, как в прошлом году топливо было спрятано, чтобы спасти европейскую экономику от истощения.

Всего в этом году из Европы из Испании, Нидерландов и других портов было отправлено 1,12 млн тонн.
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 21:39

  nighthawk5 написав:
  Дюрі-бачі написав:якщо почнуть 5% ФОП переганяти в 15% Дію

Це ще оптимістично, ще наприклад можуть докопатись до доходів за минулі періоди і виставляти замість 5% - ПДФО і далі по списку, плюс штрафи...

з якого переляку? наша податкова творча, але настільки нахабніти їм вже не дають...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 00:37

  Дюрі-бачі написав:якщо почнуть 5% ФОП переганяти в 15% Дію.

я щось пропустив? Відколи в Дії стало 15%?
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 08:03

  thenewepic написав:
  Дюрі-бачі написав:якщо почнуть 5% ФОП переганяти в 15% Дію.

я щось пропустив? Відколи в Дії стало 15%?

там ніби ЄП 5% плюс ВС 1.5%, із планами поступового підвищення для гіг-контрактників, але не думаю, що до 15%, і там ще є податок на виведений капітал, може це малося на увазі, але то для власників галер, а не гіг-контракторів
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 13:39

Станом на 1 червня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 37 311,3 млн дол. США. У травні резерви зросли на 4% та оновили одинадцятирічний максимум. Більший обсяг від вищезазначеного було зафіксовано в серпні 2011 року.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 4 322,8 млн дол. США. Із цієї суми:

1 616,0 млн дол. США – макрофінансова допомога від ЄС;
1 250,0 млн дол. США – від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку);
1 073,7 млн дол. США – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
383,1 млн дол. США – від Світового банку.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/mijnaro ... -2011-roku
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 14:40

  jump написав: Станом на 1 червня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 37 311,3 млн дол. США. У травні резерви зросли на 4% та оновили одинадцятирічний максимум. Більший обсяг від вищезазначеного було зафіксовано в серпні 2011 року.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 4 322,8 млн дол. США. Із цієї суми:

1 616,0 млн дол. США – макрофінансова допомога від ЄС;
1 250,0 млн дол. США – від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку);
1 073,7 млн дол. США – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
383,1 млн дол. США – від Світового банку.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/mijnaro ... -2011-roku

Это конечно хорошо, что резервы НБУ растут. Хорошо для НБУ, финансовой системы и курса гривны.
Но, надо понимать, что всё это за счет иностранной помощи.

Было бы очень хорошо, если бы за счет экономики (товары, услуги) Украины были такие показатели. Но, "маємо те, що маємо" (с)

В общем, в итоге, на рынке - стабильность курса, может быть даже увидим незначительное укрепление наличной гривны по отношению к USD.
Временно, разумеется.
Victor8
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