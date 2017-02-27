Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................06.06.2023...........07.06.2023
дата розрахунку................05.06.2023............06.06.2023
Євро...................................39,0937.................39,0516...-0.11%
Долар США........................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0679 (вчера 1.0691)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.26 (вчера 104.29).
За сутки доллар успел сходить вниз и вернуться обратно. Поступательного движения пока не видно, а размах колебаний вполне приличный.
....................................
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 6 червня 2023 року, до державного бюджету
залучено 4 782 836 521,48 грн.
Из них:
- до 26.06.2024 - 385 дн. - 18,40% - 1 651 704 688,72 грн;
- до 15.01.2025 - 588 дн. - 19,50% - 2 447 243 290,18 грн;
- до 18.02.2026 - 987 дн. - 19,75% - 683 888 542,58 грн - резервный.
Хороший баланс прошлой недели позволил Минфину особо не усердствовать с привлечением. Скромный результат вполне соответствует скромному набору предложенных облигаций.
Примечательно, что в этот раз "резервные" облигации пользовались наименьшим спросом из всех предложенных. Победили 1.5-летние бумаги нового выпуска.
По годовым бумагам состоялись настоящие торги. Было отклонено чуть менее половины всех заявок, а удовлетворены только запросы с минимальной доходностью. При этом недобор объема составил всего около 10%. Чем мельче сумма, тем жаднее клиент