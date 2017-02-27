RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10554105551055610557
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 17:37

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................06.06.2023...........07.06.2023
дата розрахунку................05.06.2023............06.06.2023
Євро...................................39,0937.................39,0516...-0.11%
Долар США........................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0679 (вчера 1.0691)

Индекс доллара DXY в 15-00 104.26 (вчера 104.29).
За сутки доллар успел сходить вниз и вернуться обратно. Поступательного движения пока не видно, а размах колебаний вполне приличный.
....................................
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 6 червня 2023 року, до державного бюджету
залучено 4 782 836 521,48 грн.
Из них:
- до 26.06.2024 - 385 дн. - 18,40% - 1 651 704 688,72 грн;
- до 15.01.2025 - 588 дн. - 19,50% - 2 447 243 290,18 грн;
- до 18.02.2026 - 987 дн. - 19,75% - 683 888 542,58 грн - резервный.
Хороший баланс прошлой недели позволил Минфину особо не усердствовать с привлечением. Скромный результат вполне соответствует скромному набору предложенных облигаций.
Примечательно, что в этот раз "резервные" облигации пользовались наименьшим спросом из всех предложенных. Победили 1.5-летние бумаги нового выпуска.
По годовым бумагам состоялись настоящие торги. Было отклонено чуть менее половины всех заявок, а удовлетворены только запросы с минимальной доходностью. При этом недобор объема составил всего около 10%. Чем мельче сумма, тем жаднее клиент :)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6962
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5874 раз.
Подякували: 19089 раз.
 
Профіль
92
49
33
2
  #<1 ... 10554105551055610557
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3274, 3275, 3276
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
32756 36080068
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 чер, 2023 18:12
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 178, 179, 180
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1799 12859054
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 чер, 2023 17:50
Игорь Алексеевич
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7975 22901723
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8312)
06.06.2023 17:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.