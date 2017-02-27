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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10554105551055610557
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 17:37

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................06.06.2023...........07.06.2023
дата розрахунку................05.06.2023............06.06.2023
Євро...................................39,0937.................39,0516...-0.11%
Долар США........................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0679 (вчера 1.0691)

Индекс доллара DXY в 15-00 104.26 (вчера 104.29).
За сутки доллар успел сходить вниз и вернуться обратно. Поступательного движения пока не видно, а размах колебаний вполне приличный.
....................................
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 6 червня 2023 року, до державного бюджету
залучено 4 782 836 521,48 грн.
Из них:
- до 26.06.2024 - 385 дн. - 18,40% - 1 651 704 688,72 грн;
- до 15.01.2025 - 588 дн. - 19,50% - 2 447 243 290,18 грн;
- до 18.02.2026 - 987 дн. - 19,75% - 683 888 542,58 грн - резервный.
Хороший баланс прошлой недели позволил Минфину особо не усердствовать с привлечением. Скромный результат вполне соответствует скромному набору предложенных облигаций.
Примечательно, что в этот раз "резервные" облигации пользовались наименьшим спросом из всех предложенных. Победили 1.5-летние бумаги нового выпуска.
По годовым бумагам состоялись настоящие торги. Было отклонено чуть менее половины всех заявок, а удовлетворены только запросы с минимальной доходностью. При этом недобор объема составил всего около 10%. Чем мельче сумма, тем жаднее клиент :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 18:31

Може не всі на військову гілку заходять, то продублюю тут

Нарешті є змога написати.
Давненько не було такого важкого дня(ще й попало на мою зміну)
Спочатку(зранку) працювали на прикриття(бо наших евакуйовували, де підтоплювало їх...)
А тоді вже "пішла жара" по орках!
Теж давненько ми їх в таких кількостях не знищували👍
Вилазили вони з своїх норів, як хробаки - а ми їх на куски... на куски... і на куски...
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 20:48

  budivelnik написав:
  Shaman написав:
  flyman написав:Ви пишете з точки зору бухгалтерії, а не Кіосакі (якщо генерить позитивний кешфлоу - актив, а якщо тратяться на неї гроші, то пасив)

але стандарти бухгалтерії міжнародні, а Кіосакі - один з великої кількості авторів ;)
Квартира генерить якісь гроші в будь-якому варіанті
Ми не на Мальдівах , тому жити десь требаА раз так то є три варіанта
Готель
Зємне житло
Власна квартира
Ясно що в порівнянні з першим/другим пунктом - квартира гроші генерує :D


Кіосакі - розпіаренний спекулянт нерухомості.
суспільСтву від його діяльності немає користі. він мінімізує податки купуючі нову нерухомість.
для сУспільства він паразит, але це все одно краще, чим буди кримінальним злодієм або утримаНЦЕМ за рахунок платників податків
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 21:31

Yuri_61
а ще той кавасакі топить за крипто-сками
:mrgreen:
greenozon
 
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