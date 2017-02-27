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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10554105551055610557
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 17:37

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................06.06.2023...........07.06.2023
дата розрахунку................05.06.2023............06.06.2023
Євро...................................39,0937.................39,0516...-0.11%
Долар США........................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0679 (вчера 1.0691)

Индекс доллара DXY в 15-00 104.26 (вчера 104.29).
За сутки доллар успел сходить вниз и вернуться обратно. Поступательного движения пока не видно, а размах колебаний вполне приличный.
....................................
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 6 червня 2023 року, до державного бюджету
залучено 4 782 836 521,48 грн.
Из них:
- до 26.06.2024 - 385 дн. - 18,40% - 1 651 704 688,72 грн;
- до 15.01.2025 - 588 дн. - 19,50% - 2 447 243 290,18 грн;
- до 18.02.2026 - 987 дн. - 19,75% - 683 888 542,58 грн - резервный.
Хороший баланс прошлой недели позволил Минфину особо не усердствовать с привлечением. Скромный результат вполне соответствует скромному набору предложенных облигаций.
Примечательно, что в этот раз "резервные" облигации пользовались наименьшим спросом из всех предложенных. Победили 1.5-летние бумаги нового выпуска.
По годовым бумагам состоялись настоящие торги. Было отклонено чуть менее половины всех заявок, а удовлетворены только запросы с минимальной доходностью. При этом недобор объема составил всего около 10%. Чем мельче сумма, тем жаднее клиент :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 20:48

  budivelnik написав:
  Shaman написав:
  flyman написав:Ви пишете з точки зору бухгалтерії, а не Кіосакі (якщо генерить позитивний кешфлоу - актив, а якщо тратяться на неї гроші, то пасив)

але стандарти бухгалтерії міжнародні, а Кіосакі - один з великої кількості авторів ;)
Квартира генерить якісь гроші в будь-якому варіанті
Ми не на Мальдівах , тому жити десь требаА раз так то є три варіанта
Готель
Зємне житло
Власна квартира
Ясно що в порівнянні з першим/другим пунктом - квартира гроші генерує :D


Кіосакі - розпіаренний спекулянт нерухомості.
суспільСтву від його діяльності немає користі. він мінімізує податки купуючі нову нерухомість.
для сУспільства він паразит, але це все одно краще, чим буди кримінальним злодієм або утримаНЦЕМ за рахунок платників податків
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 21:31

Yuri_61
а ще той кавасакі топить за крипто-сками
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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 22:50

  Yuri_61 написав:
Кіосакі - розпіаренний спекулянт нерухомості.
суспільСтву від його діяльності немає користі. він мінімізує податки купуючі нову нерухомість.
для сУспільства він паразит, але це все одно краще, чим буди кримінальним злодієм або утримаНЦЕМ за рахунок платників податків

А то ні чо так, що він запускає "мультиплікатор", $1 проінвестований в нерухомість створює роботи умовно на $10 в інших галузях економіки.
Не брюліки/криптоскам, а в "реальний сектор".
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 22:58

  flyman написав:А то ні чо так, що він запускає "мультиплікатор", $1 проінвестований в нерухомість створює роботи умовно на $10 в інших галузях економіки.
Не брюліки/криптоскам, а в "реальний сектор".

Ну не в 10, а в 5. И это данные от заинтересованной в числе побольше стороны, поэтому доверие к ним не очень. И самое главное - это от инвестиций в строительство. А если готовой недвижимостью спекулировать, то откуда мультипликатор?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 08:36

Шановне товариство, коли по вашому відпустять курс на міжбанку? Одні кажуть, на днях, інші - ще не скоро))
asti
 
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У всех в регионе уже перемкнули 37.00 или есть у кого то судороги???
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 10:24

  Игорь Алексеевич написав:У всех в регионе уже перемкнули 37.00 или есть у кого то судороги???

центральна Україна 36,96-37,12
whois2010
 
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