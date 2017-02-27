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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10555105561055710558
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 12:32

  Игорь Алексеевич написав:У всех в регионе уже перемкнули 37.00 или есть у кого то судороги???
Львов 🇺🇸: 37,12/37,17
Гурман
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 13:20

  asti написав:Шановне товариство, коли по вашому відпустять курс на міжбанку? Одні кажуть, на днях, інші - ще не скоро))

Судя по тому, что говорят: примерно год назад :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 13:23

  Игорь Алексеевич написав:У всех в регионе уже перемкнули 37.00 или есть у кого то судороги???

Мабуть ціни поповзуть униз :roll: , цибуля вже 75.
КНІ.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 13:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

asti написав:Шановне товариство, коли по вашому відпустять курс на міжбанку? Одні кажуть, на днях, інші - ще не скоро))
Правда десь посередині, тобто через два-три тижні
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 13:53

  Прораб написав:Мабуть ціни поповзуть униз :roll: , цибуля вже 75.
КНІ.


ціни вниз не поповзуть. якщо комуналка пішла в гору то назад вже шляху немає.
а от замовляти з-за кордону самому стало дешевше на моменті.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 14:05

  mephala написав:
  Прораб написав:Мабуть ціни поповзуть униз :roll: , цибуля вже 75.
КНІ.


ціни вниз не поповзуть. якщо комуналка пішла в гору то назад вже шляху немає.
а от замовляти з-за кордону самому стало дешевше на моменті.

Так іншого й чекати вже марно про що й розмова, інших шляхів окрім як залазити в кишеню до громади народні слуги придумати не в змозі та й не було цього ніколи, покращуючи тим самим її добробут (в сенсі громади).
Як там за завітами Тетчер? Наближаємось до наміченого пункту, або навіть буде перевиконано план.
А прокомуналь це у тему, слово не підвищувати дав, слово забрав. Господарі свого слова.
Ну і курсом валютну кубишку пересічного дотиснуть, все за класикою жанру.
Нема про що тут уже говорити, для тих хто думає своєю макітрою.
Прораб
 
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