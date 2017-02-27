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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 чер, 2023 12:32
Игорь Алексеевич написав:
У всех в регионе уже перемкнули 37.00 или есть у кого то судороги???
Львов 🇺🇸: 37,12/37,17
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Додано: Сер 07 чер, 2023 13:20
asti написав:
Шановне товариство, коли по вашому відпустять курс на міжбанку? Одні кажуть, на днях, інші - ще не скоро))
Судя по тому, что говорят: примерно год назад
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Додано: Сер 07 чер, 2023 13:23
Игорь Алексеевич написав:
У всех в регионе уже перемкнули 37.00 или есть у кого то судороги???
Мабуть ціни поповзуть униз
, цибуля вже 75.
КНІ.
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Прораб
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Додано: Сер 07 чер, 2023 13:31
asti написав:Шановне товариство, коли по вашому відпустять курс на міжбанку? Одні кажуть, на днях, інші - ще не скоро))
Правда десь посередині, тобто через два-три тижні
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Boundless
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Додано: Сер 07 чер, 2023 13:53
Прораб написав:
Мабуть ціни поповзуть униз
, цибуля вже 75.
КНІ.
ціни вниз не поповзуть. якщо комуналка пішла в гору то назад вже шляху немає.
а от замовляти з-за кордону самому стало дешевше на моменті.
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mephala
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Додано: Сер 07 чер, 2023 14:05
mephala написав: Прораб написав:
Мабуть ціни поповзуть униз
, цибуля вже 75.
КНІ.
ціни вниз не поповзуть. якщо комуналка пішла в гору то назад вже шляху немає.
а от замовляти з-за кордону самому стало дешевше на моменті.
Так іншого й чекати вже марно про що й розмова, інших шляхів окрім як залазити в кишеню до громади народні слуги придумати не в змозі та й не було цього ніколи, покращуючи тим самим її добробут (в сенсі громади).
Як там за завітами Тетчер? Наближаємось до наміченого пункту, або навіть буде перевиконано план.
А прокомуналь це у тему, зупинки тут за своєю волею не буде, слово не підвищувати дав, слово забрав. Господарі свого слова.
Ну і курсом валютну кубишку пересічного дотиснуть, все за класикою жанру.
Нема про що тут уже говорити, для тих хто думає своєю макітрою.
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Прораб
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Додано: Сер 07 чер, 2023 14:06
Boundless написав:
asti написав:Шановне товариство, коли по вашому відпустять курс на міжбанку? Одні кажуть, на днях, інші - ще не скоро))
Правда десь посередині, тобто через два-три тижні
Про це сказано у меморандумі з МВФ, але де ж його знайти той меморандум, та й конкретні строки там скоріш за все не вказані))
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asti
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Додано: Сер 07 чер, 2023 14:10
Прораб
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слово не підвищувати дав, слово забрав. Господарі свого слова.
Могли б надати пруфчик про таку обіцянку відносно е/е та води?
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Hotab
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Додано: Сер 07 чер, 2023 14:14
Київ USD 37,05-37,15
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Victor8
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Додано: Сер 07 чер, 2023 15:20
Hotab написав:
Могли б надати пруфчик про таку обіцянку відносно е/е та води?
Вибачайте, що зазіхнув на святе. Каюсь.
Ну а собі пошукайте пруфи абсолютного невиконання прийнятих рішень від згаданих ваших господарів за величезною кількістю питань навіть на ті куди були виділені колосальні кошти, та й для купи - для кого вони приймаються, так для світової рівноваги якщо інше вже байдуже.
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Прораб
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