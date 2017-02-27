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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 чер, 2023 15:21
Интересно, требования к поврежденным/проштампованным купюрам иностранной валюты при обмене действительно снизят, или просто происходит пиар чиновников?
Додано: Сер 07 чер, 2023 15:23
Додано: Сер 07 чер, 2023 15:26
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................07.06.2023..........08.06.2023
дата розрахунку...............06.06.2023...........07.06.2023
Євро..................................39,0516................39,1851...+0.34%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0716 (вчера 1.0679)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.90 (вчера 104.26).
С 10 до 14 доллар достаточно устойчиво двигался вниз. После этого приостановился.
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