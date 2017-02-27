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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 чер, 2023 15:21
Интересно, требования к поврежденным/проштампованным купюрам иностранной валюты при обмене действительно снизят, или просто происходит пиар чиновников?
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Victor8
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Додано: Сер 07 чер, 2023 15:23
whois2010 написав: Игорь Алексеевич написав:
У всех в регионе уже перемкнули 37.00 или есть у кого то судороги???
центральна Україна 36,96-37,12
37.15/37.25 Дніпропетровщина
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sergey_sryvkin
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Додано: Сер 07 чер, 2023 15:26
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................07.06.2023..........08.06.2023
дата розрахунку...............06.06.2023...........07.06.2023
Євро..................................39,0516................39,1851...+0.34%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0716 (вчера 1.0679)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.90 (вчера 104.26).
С 10 до 14 доллар достаточно устойчиво двигался вниз. После этого приостановился.
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Сибарит
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Додано: Сер 07 чер, 2023 15:50
Прораб написав: Hotab написав:
Могли б надати пруфчик про таку обіцянку відносно е/е та води?
Вибачайте, що зазіхнув на святе. Каюсь.
Ну а собі пошукайте пруфи абсолютного невиконання прийнятих рішень від згаданих ваших господарів за величезною кількістю питань навіть на ті куди були виділені колосальні кошти, та й для купи - для кого вони приймаються, так для світової рівноваги якщо інше вже байдуже.
Нічого не зрозумів з того, що ви хотіли сказати. Єдине добавлю. Не будучи і близько адептом зеленої команди, мені кидається в очі, коли говорять неправду або перекручують. Мораторію на підвищення е/е нема.
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Hotab
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