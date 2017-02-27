Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................07.06.2023..........08.06.2023 дата розрахунку...............06.06.2023...........07.06.2023 Євро..................................39,0516................39,1851...+0.34% Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0716 (вчера 1.0679)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.90 (вчера 104.26). С 10 до 14 доллар достаточно устойчиво двигался вниз. После этого приостановился.
Hotab написав:Могли б надати пруфчик про таку обіцянку відносно е/е та води?
Вибачайте, що зазіхнув на святе. Каюсь. Ну а собі пошукайте пруфи абсолютного невиконання прийнятих рішень від згаданих ваших господарів за величезною кількістю питань навіть на ті куди були виділені колосальні кошти, та й для купи - для кого вони приймаються, так для світової рівноваги якщо інше вже байдуже.
Нічого не зрозумів з того, що ви хотіли сказати. Єдине добавлю. Не будучи і близько адептом зеленої команди, мені кидається в очі, коли говорять неправду або перекручують. Мораторію на підвищення е/е нема.
Victor8 написав:Интересно, требования к поврежденным/проштампованным купюрам иностранной валюты при обмене действительно снизят, или просто происходит пиар чиновников?
За обмен купюр с точками в уголке теперь не будет комиса, иначе "лицензия", возможно еще так же помятые, а вот остальные - не понятно (ничего точно не сказано), но очень интересно 😁 https://minfin.com.ua/2023/06/07/107122543/