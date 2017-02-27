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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 чер, 2023 15:21
Интересно, требования к поврежденным/проштампованным купюрам иностранной валюты при обмене действительно снизят, или просто происходит пиар чиновников?
Додано: Сер 07 чер, 2023 15:23
Додано: Сер 07 чер, 2023 15:26
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................07.06.2023..........08.06.2023
дата розрахунку...............06.06.2023...........07.06.2023
Євро..................................39,0516................39,1851...+0.34%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0716 (вчера 1.0679)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.90 (вчера 104.26).
С 10 до 14 доллар достаточно устойчиво двигался вниз. После этого приостановился.
Додано: Сер 07 чер, 2023 15:50
Нічого не зрозумів з того, що ви хотіли сказати. Єдине добавлю. Не будучи і близько адептом зеленої команди, мені кидається в очі, коли говорять неправду або перекручують. Мораторію на підвищення е/е нема.
Додано: Сер 07 чер, 2023 19:12
За обмен купюр с точками в уголке теперь не будет комиса, иначе "лицензия", возможно еще так же помятые, а вот остальные - не понятно (ничего точно не сказано), но очень интересно 😁
Додано: Сер 07 чер, 2023 22:36
Це вже не моя складність, але для трускаєцьких економістів це точно чудова, але абсолютно не новина виходячи з їх практичної законотворчості, вони й жиріють на планктоні.
Але результати цього торкнутся всіх без винятку, якщо хтось ще й досі не зрозумів.
Як не для адепта спадає на очі достатня вибірковість у розумінні порушеного питання, одночасно з відсутністю нерозуміння рішень до зазначеної команди.
п.с. Гадаю тут і зупинимося. Просвітництво виходить за межі порушеного питання.
Додано: Сер 07 чер, 2023 22:59
В Киеве на продаже сегодня потрогали 37.05 и отскочили. Прошлый минимум был такой-же. Не знаю, были ли реальные продажи, но одна телега засветила такие курсы. Думаю будет и третий штурм этих цифр.
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