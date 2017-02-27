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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10556105571055810559
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 15:21

Интересно, требования к поврежденным/проштампованным купюрам иностранной валюты при обмене действительно снизят, или просто происходит пиар чиновников?
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 15:23

  whois2010 написав:
  Игорь Алексеевич написав:У всех в регионе уже перемкнули 37.00 или есть у кого то судороги???

центральна Україна 36,96-37,12

37.15/37.25 Дніпропетровщина
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 15:26

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................07.06.2023..........08.06.2023
дата розрахунку...............06.06.2023...........07.06.2023
Євро..................................39,0516................39,1851...+0.34%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0716 (вчера 1.0679)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.90 (вчера 104.26).
С 10 до 14 доллар достаточно устойчиво двигался вниз. После этого приостановился.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 15:50

  Прораб написав:
  Hotab написав:Могли б надати пруфчик про таку обіцянку відносно е/е та води?

Вибачайте, що зазіхнув на святе. Каюсь.
Ну а собі пошукайте пруфи абсолютного невиконання прийнятих рішень від згаданих ваших господарів за величезною кількістю питань навіть на ті куди були виділені колосальні кошти, та й для купи - для кого вони приймаються, так для світової рівноваги якщо інше вже байдуже.

Нічого не зрозумів з того, що ви хотіли сказати. Єдине добавлю. Не будучи і близько адептом зеленої команди, мені кидається в очі, коли говорять неправду або перекручують. Мораторію на підвищення е/е нема.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 19:12

  Victor8 написав:Интересно, требования к поврежденным/проштампованным купюрам иностранной валюты при обмене действительно снизят, или просто происходит пиар чиновников?

За обмен купюр с точками в уголке теперь не будет комиса, иначе "лицензия", возможно еще так же помятые, а вот остальные - не понятно (ничего точно не сказано), но очень интересно 😁
https://minfin.com.ua/2023/06/07/107122543/
FinTech
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 22:36

  Hotab написав:Нічого не зрозумів з того, що ви хотіли сказати.

Це вже не моя складність, але для трускаєцьких економістів це точно чудова, але абсолютно не новина виходячи з їх практичної законотворчості, вони й жиріють на планктоні.
Але результати цього торкнутся всіх без винятку, якщо хтось ще й досі не зрозумів.
  Hotab написав:Єдине добавлю. Не будучи і близько адептом зеленої команди, мені кидається в очі, коли говорять неправду або перекручують. Мораторію на підвищення е/е нема.

Як не для адепта спадає на очі достатня вибірковість у розумінні порушеного питання, одночасно з відсутністю нерозуміння рішень до зазначеної команди.
п.с. Гадаю тут і зупинимося. Просвітництво виходить за межі порушеного питання.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 22:59

В Киеве на продаже сегодня потрогали 37.05 и отскочили. Прошлый минимум был такой-же. Не знаю, были ли реальные продажи, но одна телега засветила такие курсы. Думаю будет и третий штурм этих цифр.

Зображення
Почти 50% иностранного долга США приходится на 5 стран. Япония является крупнейшим держателем в размере 1,06 триллиона долларов на конец 2022 года.
Игорь
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