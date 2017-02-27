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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10557105581055910560
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 09:09

  flyman написав:
  UA написав:https://tsn.ua/groshi/obminniki-ta-bank ... 45767.html

https://tsn.ua/groshi/privatbank-ne-pri ... 42791.html

Примерно через квартал, долларовые хомячки все одновременно вывалят на рынок недвижимости с целью впарить Лохам свои неликвидные купюры.

КРЖН рокєтой!

Отсечение возможности обмена старых купюр через терминалы Привата сильно меняет картину.
Попасть на комиссию 30%?
Зачем вообще продавать недвижимость?
На осознание новой реальности в среднем уходит 1-2 квартала.
Сейчас будут массовые попытки впарить Лохам продавцам квартир свои неликвидные купюры.
По моим наблюдениям неидеальных купюр при сделках в недвижимости более 50%.
Куда девать этот мусор?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 09:58

  UA написав:Отсечение возможности обмена старых купюр через терминалы Привата сильно меняет картину.
Попасть на комиссию 30%?
Зачем вообще продавать недвижимость?
На осознание новой реальности в среднем уходит 1-2 квартала.
Сейчас будут массовые попытки впарить Лохам продавцам квартир свои неликвидные купюры.
По моим наблюдениям неидеальных купюр при сделках в недвижимости более 50%.
Куда девать этот мусор?


переходить на рассчеты в грн. НБУ это бы понравилось :twisted:
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 10:00

круговорот непотребу в природі

  UA написав:
  flyman написав:
  UA написав:https://tsn.ua/groshi/obminniki-ta-bank ... 45767.html

https://tsn.ua/groshi/privatbank-ne-pri ... 42791.html

Примерно через квартал, долларовые хомячки все одновременно вывалят на рынок недвижимости с целью впарить Лохам свои неликвидные купюры.

КРЖН рокєтой!

Отсечение возможности обмена старых купюр через терминалы Привата сильно меняет картину.
Попасть на комиссию 30%?
Зачем вообще продавать недвижимость?
На осознание новой реальности в среднем уходит 1-2 квартала.
Сейчас будут массовые попытки впарить Лохам продавцам квартир свои неликвидные купюры.
По моим наблюдениям неидеальных купюр при сделках в недвижимости более 50%.
Куда девать этот мусор?

#нікомунепотрібний мусор в нікомунепотрібний бетон, круговорот непотребу в природі, перпетум мобілє
flyman
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  #<1 ... 10557105581055910560
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