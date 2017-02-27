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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 чер, 2023 09:09
flyman написав:
КРЖН рокєтой!
Отсечение возможности обмена старых купюр через терминалы Привата сильно меняет картину.
Попасть на комиссию 30%?
Зачем вообще продавать недвижимость?
На осознание новой реальности в среднем уходит 1-2 квартала.
Сейчас будут массовые попытки впарить Лохам продавцам квартир свои неликвидные купюры.
По моим наблюдениям неидеальных купюр при сделках в недвижимости более 50%.
Куда девать этот мусор?
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Додано: Чет 08 чер, 2023 09:58
UA написав:
Отсечение возможности обмена старых купюр через терминалы Привата сильно меняет картину.
Попасть на комиссию 30%?
Зачем вообще продавать недвижимость?
На осознание новой реальности в среднем уходит 1-2 квартала.
Сейчас будут массовые попытки впарить Лохам продавцам квартир свои неликвидные купюры.
По моим наблюдениям неидеальных купюр при сделках в недвижимости более 50%.
Куда девать этот мусор?
переходить на рассчеты в грн. НБУ это бы понравилось
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Додано: Чет 08 чер, 2023 10:00
UA написав: flyman написав:
КРЖН рокєтой!
Отсечение возможности обмена старых купюр через терминалы Привата сильно меняет картину.
Попасть на комиссию 30%?
Зачем вообще продавать недвижимость?
На осознание новой реальности в среднем уходит 1-2 квартала.
Сейчас будут массовые попытки впарить Лохам продавцам квартир свои неликвидные купюры.
По моим наблюдениям неидеальных купюр при сделках в недвижимости более 50%.
Куда девать этот мусор?
#нікомунепотрібний мусор в нікомунепотрібний бетон, круговорот непотребу в природі, перпетум мобілє
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