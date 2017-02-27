Примерно через квартал, долларовые хомячки все одновременно вывалят на рынок недвижимости с целью впарить Лохам свои неликвидные купюры.
КРЖН рокєтой!
Отсечение возможности обмена старых купюр через терминалы Привата сильно меняет картину. Попасть на комиссию 30%? Зачем вообще продавать недвижимость? На осознание новой реальности в среднем уходит 1-2 квартала. Сейчас будут массовые попытки впарить Лохам продавцам квартир свои неликвидные купюры. По моим наблюдениям неидеальных купюр при сделках в недвижимости более 50%. Куда девать этот мусор?
UA написав:Отсечение возможности обмена старых купюр через терминалы Привата сильно меняет картину. Попасть на комиссию 30%? Зачем вообще продавать недвижимость? На осознание новой реальности в среднем уходит 1-2 квартала. Сейчас будут массовые попытки впарить Лохам продавцам квартир свои неликвидные купюры. По моим наблюдениям неидеальных купюр при сделках в недвижимости более 50%. Куда девать этот мусор?
переходить на рассчеты в грн. НБУ это бы понравилось
Примерно через квартал, долларовые хомячки все одновременно вывалят на рынок недвижимости с целью впарить Лохам свои неликвидные купюры.
КРЖН рокєтой!
Отсечение возможности обмена старых купюр через терминалы Привата сильно меняет картину. Попасть на комиссию 30%? Зачем вообще продавать недвижимость? На осознание новой реальности в среднем уходит 1-2 квартала. Сейчас будут массовые попытки впарить Лохам продавцам квартир свои неликвидные купюры. По моим наблюдениям неидеальных купюр при сделках в недвижимости более 50%. Куда девать этот мусор?
#нікомунепотрібний мусор в нікомунепотрібний бетон, круговорот непотребу в природі, перпетум мобілє
Victor8 написав:Интересно, требования к поврежденным/проштампованным купюрам иностранной валюты при обмене действительно снизят, или просто происходит пиар чиновников?
За обмен купюр с точками в уголке теперь не будет комиса, иначе "лицензия", возможно еще так же помятые, а вот остальные - не понятно (ничего точно не сказано), но очень интересно 😁 https://minfin.com.ua/2023/06/07/107122543/
Это не остановить. Вот лично Вы купите в обменке купюру с точкой да ещё не нового образца? Куда обменке это девать? Терминалы Привата всё. Весь мусор купюр пойдет на рынок недвижимости.
Пока выкручивают руки комисом за цвет (зеленые), ес-но будет стремление получить синие в идеальном состоянии. Но если будет уверенность, что в банк/обменку можно сдать беспрепятственно (с соблюдением рамок озвученного износа банкнот ин. валюты), как и гривну, которую кстати еще и не такую принимают, хоть и нос кривят, то вряд ли большинство будет молиться на новые, исключение разве что матрас/сервант.
Примерно через квартал, долларовые хомячки все одновременно вывалят на рынок недвижимости с целью впарить Лохам свои неликвидные купюры.
КРЖН рокєтой!
Отсечение возможности обмена старых купюр через терминалы Привата сильно меняет картину. Попасть на комиссию 30%? Зачем вообще продавать недвижимость? На осознание новой реальности в среднем уходит 1-2 квартала. Сейчас будут массовые попытки впарить Лохам продавцам квартир свои неликвидные купюры. По моим наблюдениям неидеальных купюр при сделках в недвижимости более 50%. Куда девать этот мусор?
За вимагання додаткових комісій та відмови почнуть забирати ліцензії. Про це написав народний депутат, голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев https://antikor.com.ua/articles/633553- ... ie_dollary П. С. Будет возможность легко убрать лишних конкурентов
UA написав:Отсечение возможности обмена старых купюр через терминалы Привата сильно меняет картину. Попасть на комиссию 30%? Зачем вообще продавать недвижимость? На осознание новой реальности в среднем уходит 1-2 квартала. Сейчас будут массовые попытки впарить Лохам продавцам квартир свои неликвидные купюры. По моим наблюдениям неидеальных купюр при сделках в недвижимости более 50%. Куда девать этот мусор?
переходить на рассчеты в грн. НБУ это бы понравилось
НБУ сами запороли расчеты за недвижимость в гривне своими ограничениями на покупку валюты. Менять по 150 000 в день занятие на любителя.
UA написав:Отсечение возможности обмена старых купюр через терминалы Привата сильно меняет картину. Попасть на комиссию 30%? Зачем вообще продавать недвижимость? На осознание новой реальности в среднем уходит 1-2 квартала. Сейчас будут массовые попытки впарить Лохам продавцам квартир свои неликвидные купюры. По моим наблюдениям неидеальных купюр при сделках в недвижимости более 50%. Куда девать этот мусор?
За вимагання додаткових комісій та відмови почнуть забирати ліцензії. Про це написав народний депутат, голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев https://antikor.com.ua/articles/633553- ... ie_dollary П. С. Будет возможность легко убрать лишних конкурентов
НЕТ ГРИВНЫ!!! Услышит Данила Гетьманцев сунув не идеальную купюру в окошко обменки.