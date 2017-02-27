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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10558105591056010561>
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 09:09

  flyman написав:
  UA написав:https://tsn.ua/groshi/obminniki-ta-bank ... 45767.html

https://tsn.ua/groshi/privatbank-ne-pri ... 42791.html

Примерно через квартал, долларовые хомячки все одновременно вывалят на рынок недвижимости с целью впарить Лохам свои неликвидные купюры.

КРЖН рокєтой!

Отсечение возможности обмена старых купюр через терминалы Привата сильно меняет картину.
Попасть на комиссию 30%?
Зачем вообще продавать недвижимость?
На осознание новой реальности в среднем уходит 1-2 квартала.
Сейчас будут массовые попытки впарить Лохам продавцам квартир свои неликвидные купюры.
По моим наблюдениям неидеальных купюр при сделках в недвижимости более 50%.
Куда девать этот мусор?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 09:58

  UA написав:Отсечение возможности обмена старых купюр через терминалы Привата сильно меняет картину.
Попасть на комиссию 30%?
Зачем вообще продавать недвижимость?
На осознание новой реальности в среднем уходит 1-2 квартала.
Сейчас будут массовые попытки впарить Лохам продавцам квартир свои неликвидные купюры.
По моим наблюдениям неидеальных купюр при сделках в недвижимости более 50%.
Куда девать этот мусор?


переходить на рассчеты в грн. НБУ это бы понравилось :twisted:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 10:05

  UA написав:
  FinTech написав:
  Victor8 написав:Интересно, требования к поврежденным/проштампованным купюрам иностранной валюты при обмене действительно снизят, или просто происходит пиар чиновников?

За обмен купюр с точками в уголке теперь не будет комиса, иначе "лицензия", возможно еще так же помятые, а вот остальные - не понятно (ничего точно не сказано), но очень интересно 😁
https://minfin.com.ua/2023/06/07/107122543/

Это не остановить.
Вот лично Вы купите в обменке купюру с точкой да ещё не нового образца?
Куда обменке это девать?
Терминалы Привата всё.
Весь мусор купюр пойдет на рынок недвижимости.

Пока выкручивают руки комисом за цвет (зеленые), ес-но будет стремление получить синие в идеальном состоянии. Но если будет уверенность, что в банк/обменку можно сдать беспрепятственно (с соблюдением рамок озвученного износа банкнот ин. валюты), как и гривну, которую кстати еще и не такую принимают, хоть и нос кривят, то вряд ли большинство будет молиться на новые, исключение разве что матрас/сервант.
FinTech
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 10:08

  UA написав:
  flyman написав:
  UA написав:https://tsn.ua/groshi/obminniki-ta-bank ... 45767.html

https://tsn.ua/groshi/privatbank-ne-pri ... 42791.html

Примерно через квартал, долларовые хомячки все одновременно вывалят на рынок недвижимости с целью впарить Лохам свои неликвидные купюры.

КРЖН рокєтой!

Отсечение возможности обмена старых купюр через терминалы Привата сильно меняет картину.
Попасть на комиссию 30%?
Зачем вообще продавать недвижимость?
На осознание новой реальности в среднем уходит 1-2 квартала.
Сейчас будут массовые попытки впарить Лохам продавцам квартир свои неликвидные купюры.
По моим наблюдениям неидеальных купюр при сделках в недвижимости более 50%.
Куда девать этот мусор?

За вимагання додаткових комісій та відмови почнуть забирати ліцензії. Про це написав народний депутат, голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев
https://antikor.com.ua/articles/633553- ... ie_dollary
П. С. Будет возможность легко убрать лишних конкурентов :mrgreen:
maza5
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 10:09

  mephala написав:
  UA написав:Отсечение возможности обмена старых купюр через терминалы Привата сильно меняет картину.
Попасть на комиссию 30%?
Зачем вообще продавать недвижимость?
На осознание новой реальности в среднем уходит 1-2 квартала.
Сейчас будут массовые попытки впарить Лохам продавцам квартир свои неликвидные купюры.
По моим наблюдениям неидеальных купюр при сделках в недвижимости более 50%.
Куда девать этот мусор?


переходить на рассчеты в грн. НБУ это бы понравилось :twisted:

НБУ сами запороли расчеты за недвижимость в гривне своими ограничениями на покупку валюты.
Менять по 150 000 в день занятие на любителя.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 10:12

  maza5 написав:
  UA написав:Отсечение возможности обмена старых купюр через терминалы Привата сильно меняет картину.
Попасть на комиссию 30%?
Зачем вообще продавать недвижимость?
На осознание новой реальности в среднем уходит 1-2 квартала.
Сейчас будут массовые попытки впарить Лохам продавцам квартир свои неликвидные купюры.
По моим наблюдениям неидеальных купюр при сделках в недвижимости более 50%.
Куда девать этот мусор?

За вимагання додаткових комісій та відмови почнуть забирати ліцензії. Про це написав народний депутат, голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев
https://antikor.com.ua/articles/633553- ... ie_dollary
П. С. Будет возможность легко убрать лишних конкурентов :mrgreen:

НЕТ ГРИВНЫ!!! Услышит Данила Гетьманцев сунув не идеальную купюру в окошко обменки.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 11:51

В банках будет ответ - нам надо провести экспертизу этих купюр, т.к. есть подозрения и тогда вам сможем обменять. Экспертиза длится более 30 дней.
В обменниках будет ответ - к сожалению грн. закончились. Когда будут???
Всё в рамках законов и нарушений-нет.

Забирать в банках мотлохом никто клиентов не заставляет. Банк скажет они хорошие, вы скажите - плохие. Ответ кассира звоните на гор.линию и делайте перезаказ на др. день.
В др. день будет та же ситуация...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 12:11

  Игорь Алексеевич написав:В банках будет ответ - нам надо провести экспертизу этих купюр, т.к. есть подозрения и тогда вам сможем обменять. Экспертиза длится более 30 дней.
В обменниках будет ответ - к сожалению грн. закончились. Когда будут???
Всё в рамках законов и нарушений-нет.

Забирать в банках мотлохом никто клиентов не заставляет. Банк скажет они хорошие, вы скажите - плохие. Ответ кассира звоните на гор.линию и делайте перезаказ на др. день.
В др. день будет та же ситуация...


Врешті решт, все знов піде в тінь...
Grey001
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 12:31

Прораб ,

Це вже не моя складність,


Звичайно що не ваша. Бо ваша була підтвердити свої слова, що вам хтось обіцяв не підвищувати ціну е/е , і ви з такою простою «складністю» не справились, наливши води, як вам залазять в кишеню.




Гадаю тут і зупинимося.


Та і починати з обману було зайвим.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 13:01

  Grey001 написав:
  Игорь Алексеевич написав:В банках будет ответ - нам надо провести экспертизу этих купюр, т.к. есть подозрения и тогда вам сможем обменять. Экспертиза длится более 30 дней.
В обменниках будет ответ - к сожалению грн. закончились. Когда будут???
Всё в рамках законов и нарушений-нет.

Забирать в банках мотлохом никто клиентов не заставляет. Банк скажет они хорошие, вы скажите - плохие. Ответ кассира звоните на гор.линию и делайте перезаказ на др. день.
В др. день будет та же ситуация...


Врешті решт, все знов піде в тінь...

Существовавшая до 30.05.23 года в Украине наличная валютная система опиралась на зеленые тумбы Привата.
Сейчас это все рухнуло.
У большинства граждан валютные сбережена обесценились на 10-30%
UA
 
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