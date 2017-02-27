Отсечение возможности обмена старых купюр через терминалы Привата сильно меняет картину. Попасть на комиссию 30%? Зачем вообще продавать недвижимость? На осознание новой реальности в среднем уходит 1-2 квартала. Сейчас будут массовые попытки впарить Лохам продавцам квартир свои неликвидные купюры. По моим наблюдениям неидеальных купюр при сделках в недвижимости более 50%. Куда девать этот мусор?
За вимагання додаткових комісій та відмови почнуть забирати ліцензії. Про це написав народний депутат, голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев https://antikor.com.ua/articles/633553- ... ie_dollary П. С. Будет возможность легко убрать лишних конкурентов
Замість "нема гривні" чи "берем з комісією" буде звучати "берем на інкасо, термін 30 днів".
Останній раз таку фразу чув рівно 10 років ному, брр.
Игорь Алексеевич написав:В банках будет ответ - нам надо провести экспертизу этих купюр, т.к. есть подозрения и тогда вам сможем обменять. Экспертиза длится более 30 дней. В обменниках будет ответ - к сожалению грн. закончились. Когда будут??? Всё в рамках законов и нарушений-нет.
Забирать в банках мотлохом никто клиентов не заставляет. Банк скажет они хорошие, вы скажите - плохие. Ответ кассира звоните на гор.линию и делайте перезаказ на др. день. В др. день будет та же ситуация...
Врешті решт, все знов піде в тінь...
Существовавшая до 30.05.23 года в Украине наличная валютная система опиралась на зеленые тумбы Привата. Сейчас это все рухнуло. У большинства граждан валютные сбережена обесценились на 10-30%
Хватит сеять панику. В Украине может и есть небольшая(искусственно создана спекулями) проблема с приемом купюр со штапмами. Но в других странах все принимается и со штампами и ветхими. Если у вас собралось много таких купюр то это ваша халатность. Бдительно смотрите что вам дают, а то ещё может оказаться что у вас все купюры подделка.. И вы будете вощмущаться на зелёные тумбы которые не хотят принимать подделки..
Игорь Алексеевич написав:В банках будет ответ - нам надо провести экспертизу этих купюр, т.к. есть подозрения и тогда вам сможем обменять. Экспертиза длится более 30 дней. В обменниках будет ответ - к сожалению грн. закончились. Когда будут??? Всё в рамках законов и нарушений-нет.
Забирать в банках мотлохом никто клиентов не заставляет. Банк скажет они хорошие, вы скажите - плохие. Ответ кассира звоните на гор.линию и делайте перезаказ на др. день. В др. день будет та же ситуация...
Врешті решт, все знов піде в тінь...
Существовавшая до 30.05.23 года в Украине наличная валютная система опиралась на зеленые тумбы Привата. Сейчас это все рухнуло. У большинства граждан валютные сбережена обесценились на 10-30%
Та ясний перець, Польща (де приймали кантори "мотлох" за ціну філолетових) уплила...
Банк Канади у середу підвищив ставку овернайт до 22-річного максимуму в 4,75%, і ринки та аналітики одразу ж прогнозують ще одне підвищення наступного місяця, щоб зменшити "перегрів" економіки та стабільно високу інфляцію.
Про це пише Reuters.
З січня Центробанк перебував у стані очікування, щоб оцінити вплив попередніх підвищень після того, як у березні 2022 року вісім разів підвищив вартість запозичень до 15-річного максимуму в 4,50% - найшвидшого циклу посилення жорсткості в історії банку.
Напрочуд високі споживчі витрати, відновлення попиту на послуги, пожвавлення житлової активності та напружений ринок праці свідчать про те, що надлишковий попит є більш стійким, ніж очікувалося, йдеться в заяві центрального банку.
Відзначивши зростання інфляції в квітні і той факт, що тримісячні показники базової інфляції залишаються високими, Банк Канади заявив, що "посилилися побоювання, що інфляція може застрягти на рівні, значно вищому за цільовий показник у 2%".
З огляду на це, рада керуючих Банку вирішила, що "монетарна політика не була достатньо обмежувальною, щоб повернути попит і пропозицію в рівновагу і стабільно повернути інфляцію до цільового рівня 2%".
"Ми очікуємо підвищення ще на 25 базисних пунктів у липні", - сказав віце-президент з економіки ринків капіталу в Scotiabank Дерек Холт.
Востаннє ставка сягала 4,75% у квітні-травні 2001 року.
Лідер головної опозиційної Консервативної партії Канади П'єр Пуатьє виступив перед своєю парламентською фракцією та звинуватив прем'єр-міністра-ліберала Джастіна Трюдо в тому, що той розкручує інфляцію за допомогою дефіцитних витрат і веде країну до "повномасштабної фінансової кризи".
Однак міністр фінансів Канади Христя Фріланд заявила, що економічне відновлення після пандемії COVID-19 та вторгнення Росії в Україну стимулює зростання цін.
Жодна країна не має "кращих позицій для м'якої посадки, ніж Канада", - сказала вона журналістам. "Ми дуже близькі до завершення цього складного періоду і повернення до низької, стабільної інфляції та сильного, стійкого зростання", - резюмувала вона.