Додано: Чет 08 чер, 2023 14:00

Банк Канади у середу підвищив ставку овернайт до 22-річного максимуму в 4,75%, і ринки та аналітики одразу ж прогнозують ще одне підвищення наступного місяця, щоб зменшити "перегрів" економіки та стабільно високу інфляцію.



Про це пише Reuters.



З січня Центробанк перебував у стані очікування, щоб оцінити вплив попередніх підвищень після того, як у березні 2022 року вісім разів підвищив вартість запозичень до 15-річного максимуму в 4,50% - найшвидшого циклу посилення жорсткості в історії банку.



Напрочуд високі споживчі витрати, відновлення попиту на послуги, пожвавлення житлової активності та напружений ринок праці свідчать про те, що надлишковий попит є більш стійким, ніж очікувалося, йдеться в заяві центрального банку.



Відзначивши зростання інфляції в квітні і той факт, що тримісячні показники базової інфляції залишаються високими, Банк Канади заявив, що "посилилися побоювання, що інфляція може застрягти на рівні, значно вищому за цільовий показник у 2%".



З огляду на це, рада керуючих Банку вирішила, що "монетарна політика не була достатньо обмежувальною, щоб повернути попит і пропозицію в рівновагу і стабільно повернути інфляцію до цільового рівня 2%".



"Ми очікуємо підвищення ще на 25 базисних пунктів у липні", - сказав віце-президент з економіки ринків капіталу в Scotiabank Дерек Холт.



Востаннє ставка сягала 4,75% у квітні-травні 2001 року.



Лідер головної опозиційної Консервативної партії Канади П'єр Пуатьє виступив перед своєю парламентською фракцією та звинуватив прем'єр-міністра-ліберала Джастіна Трюдо в тому, що той розкручує інфляцію за допомогою дефіцитних витрат і веде країну до "повномасштабної фінансової кризи".



Однак міністр фінансів Канади Христя Фріланд заявила, що економічне відновлення після пандемії COVID-19 та вторгнення Росії в Україну стимулює зростання цін.



Жодна країна не має "кращих позицій для м'якої посадки, ніж Канада", - сказала вона журналістам. "Ми дуже близькі до завершення цього складного періоду і повернення до низької, стабільної інфляції та сильного, стійкого зростання", - резюмувала вона.