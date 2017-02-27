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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10559105601056110562>
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 13:09

  maza5 написав:
  UA написав:
  flyman написав:КРЖН рокєтой!

Отсечение возможности обмена старых купюр через терминалы Привата сильно меняет картину.
Попасть на комиссию 30%?
Зачем вообще продавать недвижимость?
На осознание новой реальности в среднем уходит 1-2 квартала.
Сейчас будут массовые попытки впарить Лохам продавцам квартир свои неликвидные купюры.
По моим наблюдениям неидеальных купюр при сделках в недвижимости более 50%.
Куда девать этот мусор?

За вимагання додаткових комісій та відмови почнуть забирати ліцензії. Про це написав народний депутат, голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев
https://antikor.com.ua/articles/633553- ... ie_dollary
П. С. Будет возможность легко убрать лишних конкурентов :mrgreen:

Замість "нема гривні" чи "берем з комісією" буде звучати "берем на інкасо, термін 30 днів".

Останній раз таку фразу чув рівно 10 років ному, брр.
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 13:18

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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 13:33

  UA написав:
  Grey001 написав:
  Игорь Алексеевич написав:В банках будет ответ - нам надо провести экспертизу этих купюр, т.к. есть подозрения и тогда вам сможем обменять. Экспертиза длится более 30 дней.
В обменниках будет ответ - к сожалению грн. закончились. Когда будут???
Всё в рамках законов и нарушений-нет.

Забирать в банках мотлохом никто клиентов не заставляет. Банк скажет они хорошие, вы скажите - плохие. Ответ кассира звоните на гор.линию и делайте перезаказ на др. день.
В др. день будет та же ситуация...


Врешті решт, все знов піде в тінь...

Существовавшая до 30.05.23 года в Украине наличная валютная система опиралась на зеленые тумбы Привата.
Сейчас это все рухнуло.
У большинства граждан валютные сбережена обесценились на 10-30%

Хватит сеять панику. В Украине может и есть небольшая(искусственно создана спекулями) проблема с приемом купюр со штапмами. Но в других странах все принимается и со штампами и ветхими.
Если у вас собралось много таких купюр то это ваша халатность. Бдительно смотрите что вам дают, а то ещё может оказаться что у вас все купюры подделка.. И вы будете вощмущаться на зелёные тумбы которые не хотят принимать подделки..
maza5
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 13:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А яка комісія, якщо віддати на інкасо?
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 13:46

  UA написав:
  Grey001 написав:
  Игорь Алексеевич написав:В банках будет ответ - нам надо провести экспертизу этих купюр, т.к. есть подозрения и тогда вам сможем обменять. Экспертиза длится более 30 дней.
В обменниках будет ответ - к сожалению грн. закончились. Когда будут???
Всё в рамках законов и нарушений-нет.

Забирать в банках мотлохом никто клиентов не заставляет. Банк скажет они хорошие, вы скажите - плохие. Ответ кассира звоните на гор.линию и делайте перезаказ на др. день.
В др. день будет та же ситуация...


Врешті решт, все знов піде в тінь...

Существовавшая до 30.05.23 года в Украине наличная валютная система опиралась на зеленые тумбы Привата.
Сейчас это все рухнуло.
У большинства граждан валютные сбережена обесценились на 10-30%

Та ясний перець, Польща (де приймали кантори "мотлох" за ціну філолетових) уплила...
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 13:46

  maza5 написав:И вы будете вощмущаться на зелёные тумбы которые не хотят принимать подделки..

Зеленые тубы уже не принимают любую валюту.
Совсем не принимают.
Можете начинать паниковать :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 14:00

Банк Канади у середу підвищив ставку овернайт до 22-річного максимуму в 4,75%, і ринки та аналітики одразу ж прогнозують ще одне підвищення наступного місяця, щоб зменшити "перегрів" економіки та стабільно високу інфляцію.

Про це пише Reuters.

З січня Центробанк перебував у стані очікування, щоб оцінити вплив попередніх підвищень після того, як у березні 2022 року вісім разів підвищив вартість запозичень до 15-річного максимуму в 4,50% - найшвидшого циклу посилення жорсткості в історії банку.

Напрочуд високі споживчі витрати, відновлення попиту на послуги, пожвавлення житлової активності та напружений ринок праці свідчать про те, що надлишковий попит є більш стійким, ніж очікувалося, йдеться в заяві центрального банку.

Відзначивши зростання інфляції в квітні і той факт, що тримісячні показники базової інфляції залишаються високими, Банк Канади заявив, що "посилилися побоювання, що інфляція може застрягти на рівні, значно вищому за цільовий показник у 2%".

З огляду на це, рада керуючих Банку вирішила, що "монетарна політика не була достатньо обмежувальною, щоб повернути попит і пропозицію в рівновагу і стабільно повернути інфляцію до цільового рівня 2%".

"Ми очікуємо підвищення ще на 25 базисних пунктів у липні", - сказав віце-президент з економіки ринків капіталу в Scotiabank Дерек Холт.

Востаннє ставка сягала 4,75% у квітні-травні 2001 року.

Лідер головної опозиційної Консервативної партії Канади П'єр Пуатьє виступив перед своєю парламентською фракцією та звинуватив прем'єр-міністра-ліберала Джастіна Трюдо в тому, що той розкручує інфляцію за допомогою дефіцитних витрат і веде країну до "повномасштабної фінансової кризи".

Однак міністр фінансів Канади Христя Фріланд заявила, що економічне відновлення після пандемії COVID-19 та вторгнення Росії в Україну стимулює зростання цін.

Жодна країна не має "кращих позицій для м'якої посадки, ніж Канада", - сказала вона журналістам. "Ми дуже близькі до завершення цього складного періоду і повернення до низької, стабільної інфляції та сильного, стійкого зростання", - резюмувала вона.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 14:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Бачу, що в декого страшніше фальшивки - це взяти зелену 1996 :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 15:22

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................08.06.2023..........09.06.2023
дата розрахунку...............07.06.2023...........08.06.2023
Євро..................................39,1851................39,2619...+0.2%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0737 (вчера 1.0716)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.81 (вчера 103.90).
Динамика очень скромная.

Наш валютный рынок проявляет явное стремление к равновесию. Начиная со вторника пошло уменьшение интервенций, клиентское предложение во вторник превысило спрос. В понедельник наблюдался рекордный с начала года положительный баланс по операциям физлиц.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 15:38

  UA написав:
  mephala написав:
  UA написав:Отсечение возможности обмена старых купюр через терминалы Привата сильно меняет картину.
Попасть на комиссию 30%?
Зачем вообще продавать недвижимость?
На осознание новой реальности в среднем уходит 1-2 квартала.
Сейчас будут массовые попытки впарить Лохам продавцам квартир свои неликвидные купюры.
По моим наблюдениям неидеальных купюр при сделках в недвижимости более 50%.
Куда девать этот мусор?


переходить на рассчеты в грн. НБУ это бы понравилось :twisted:

НБУ сами запороли расчеты за недвижимость в гривне своими ограничениями на покупку валюты.
Менять по 150 000 в день занятие на любителя.


при чем тут покупка валюты?
прочитайте еще раз что я написал - НБУ будет радо если расчеты за недвижимость перейдут в гривну.
где взять гривну покупателю и куда деть гривну продавцу - то их личные проблемы выходящие за рамки сделки.
главное что бы момент купли-продажи сопровождался передачей гривны. тогда и не будет проблем с валютой в момент купли-продажи недвижки :twisted:
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