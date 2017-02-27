[/quote]mephala написав:UA написав:Отсечение возможности обмена старых купюр через терминалы Привата сильно меняет картину.
Попасть на комиссию 30%?
Зачем вообще продавать недвижимость?
На осознание новой реальности в среднем уходит 1-2 квартала.
Сейчас будут массовые попытки впарить Лохам продавцам квартир свои неликвидные купюры.
По моим наблюдениям неидеальных купюр при сделках в недвижимости более 50%.
Куда девать этот мусор?
переходить на рассчеты в грн. НБУ это бы понравилось
НБУ даже требует. Ибо платёжное средство в Украине гривня.
В договорах купли-продажи не спроста пишут цену в грн. На то есть юридические основания.
По ст. 198 Хозяйственного кодекса Украины денежные обязательства по хозяйственным договорам должны быть выражены и оплачены в национальной валюте. По ст. 10 Закона «О ценах и ценообразовании» цены на товары, продающиеся в Украине, устанавливаются исключительно в гривнах