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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10559105601056110562
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 16:01

  mephala написав:
  UA написав:Отсечение возможности обмена старых купюр через терминалы Привата сильно меняет картину.
Попасть на комиссию 30%?
Зачем вообще продавать недвижимость?
На осознание новой реальности в среднем уходит 1-2 квартала.
Сейчас будут массовые попытки впарить Лохам продавцам квартир свои неликвидные купюры.
По моим наблюдениям неидеальных купюр при сделках в недвижимости более 50%.
Куда девать этот мусор?


переходить на рассчеты в грн. НБУ это бы понравилось :twisted:
[/quote]

НБУ даже требует. Ибо платёжное средство в Украине гривня.
В договорах купли-продажи не спроста пишут цену в грн. На то есть юридические основания.

По ст. 198 Хозяйственного кодекса Украины денежные обязательства по хозяйственным договорам должны быть выражены и оплачены в национальной валюте. По ст. 10 Закона «О ценах и ценообразовании» цены на товары, продающиеся в Украине, устанавливаются исключительно в гривнах
maza5
 
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