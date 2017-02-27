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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 08 чер, 2023 16:01
mephala написав: UA написав:
Отсечение возможности обмена старых купюр через терминалы Привата сильно меняет картину.
Попасть на комиссию 30%?
Зачем вообще продавать недвижимость?
На осознание новой реальности в среднем уходит 1-2 квартала.
Сейчас будут массовые попытки впарить Лохам продавцам квартир свои неликвидные купюры.
По моим наблюдениям неидеальных купюр при сделках в недвижимости более 50%.
Куда девать этот мусор?
переходить на рассчеты в грн. НБУ это бы понравилось
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НБУ даже требует. Ибо платёжное средство в Украине гривня.
В договорах купли-продажи не спроста пишут цену в грн. На то есть юридические основания.
По ст. 198 Хозяйственного кодекса Украины денежные обязательства по хозяйственным договорам должны быть выражены и оплачены в национальной валюте. По ст. 10 Закона «О ценах и ценообразовании» цены на товары, продающиеся в Украине, устанавливаются исключительно в гривнах
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maza5
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Додано: Чет 08 чер, 2023 20:47
mephala написав: UA написав:
Менять по 150 000 в день занятие на любителя.
при чем тут покупка валюты?
прочитайте еще раз что я написал - НБУ будет радо если расчеты за недвижимость перейдут в гривну.
где взять гривну покупателю и куда деть гривну продавцу - то их личные проблемы выходящие за рамки сделки.
главное что бы момент купли-продажи сопровождался передачей гривны. тогда и не будет проблем с валютой в момент купли-продажи недвижки
За 26 лет, Гривна относительно доллара обесценилась в 20 раз.
Гривна это временное платежное средство, а не средство сбережения.
Правда учитывая гиперинфляцию доллара последних 3 лет, рынок недвижимости вероятно перейдет на расчеты в тройских унциях или на бартер.
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UA
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