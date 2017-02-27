RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10559105601056110562
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 16:01

  mephala написав:
  UA написав:Отсечение возможности обмена старых купюр через терминалы Привата сильно меняет картину.
Попасть на комиссию 30%?
Зачем вообще продавать недвижимость?
На осознание новой реальности в среднем уходит 1-2 квартала.
Сейчас будут массовые попытки впарить Лохам продавцам квартир свои неликвидные купюры.
По моим наблюдениям неидеальных купюр при сделках в недвижимости более 50%.
Куда девать этот мусор?


переходить на рассчеты в грн. НБУ это бы понравилось :twisted:
[/quote]

НБУ даже требует. Ибо платёжное средство в Украине гривня.
В договорах купли-продажи не спроста пишут цену в грн. На то есть юридические основания.

По ст. 198 Хозяйственного кодекса Украины денежные обязательства по хозяйственным договорам должны быть выражены и оплачены в национальной валюте. По ст. 10 Закона «О ценах и ценообразовании» цены на товары, продающиеся в Украине, устанавливаются исключительно в гривнах
maza5
 
Повідомлень: 346
З нами з: 27.08.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 20:47

  mephala написав:
  UA написав:Менять по 150 000 в день занятие на любителя.


при чем тут покупка валюты?
прочитайте еще раз что я написал - НБУ будет радо если расчеты за недвижимость перейдут в гривну.
где взять гривну покупателю и куда деть гривну продавцу - то их личные проблемы выходящие за рамки сделки.
главное что бы момент купли-продажи сопровождался передачей гривны. тогда и не будет проблем с валютой в момент купли-продажи недвижки :twisted:

За 26 лет, Гривна относительно доллара обесценилась в 20 раз.
Гривна это временное платежное средство, а не средство сбережения.
Правда учитывая гиперинфляцию доллара последних 3 лет, рынок недвижимости вероятно перейдет на расчеты в тройских унциях или на бартер.
UA
 
Повідомлень: 7533
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1721 раз.
Подякували: 2102 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 09:39

UA и насколько стала дороже тройская унция за три года?
И почитайте что такое гиперинфляция.
Вело
 
Повідомлень: 292
З нами з: 03.03.15
Подякував: 38 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 09:49

  UA написав:
  mephala написав:
  UA написав:Менять по 150 000 в день занятие на любителя.


при чем тут покупка валюты?
прочитайте еще раз что я написал - НБУ будет радо если расчеты за недвижимость перейдут в гривну.
где взять гривну покупателю и куда деть гривну продавцу - то их личные проблемы выходящие за рамки сделки.
главное что бы момент купли-продажи сопровождался передачей гривны. тогда и не будет проблем с валютой в момент купли-продажи недвижки :twisted:

За 26 лет, Гривна относительно доллара обесценилась в 20 раз.
Гривна это временное платежное средство, а не средство сбережения.
Правда учитывая гиперинфляцию доллара последних 3 лет, рынок недвижимости вероятно перейдет на расчеты в тройских унциях или на бартер.

За три роки на 18%, в середньому 6% в рік. Наразі ще менше і далі буде падати.
https://fi202x.blogspot.com/2023/03/117.html
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31547
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1496 раз.
Подякували: 2651 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 10559105601056110562
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3276, 3277, 3278
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
32774 36086570
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 чер, 2023 22:08
Rack
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 179, 180, 181
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1803 12862744
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 чер, 2023 12:25
Faceless
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7975 22902013
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron