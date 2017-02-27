UA написав:Отсечение возможности обмена старых купюр через терминалы Привата сильно меняет картину. Попасть на комиссию 30%? Зачем вообще продавать недвижимость? На осознание новой реальности в среднем уходит 1-2 квартала. Сейчас будут массовые попытки впарить Лохам продавцам квартир свои неликвидные купюры. По моим наблюдениям неидеальных купюр при сделках в недвижимости более 50%. Куда девать этот мусор?
переходить на рассчеты в грн. НБУ это бы понравилось
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НБУ даже требует. Ибо платёжное средство в Украине гривня. В договорах купли-продажи не спроста пишут цену в грн. На то есть юридические основания.
По ст. 198 Хозяйственного кодекса Украины денежные обязательства по хозяйственным договорам должны быть выражены и оплачены в национальной валюте. По ст. 10 Закона «О ценах и ценообразовании» цены на товары, продающиеся в Украине, устанавливаются исключительно в гривнах
UA написав:Менять по 150 000 в день занятие на любителя.
при чем тут покупка валюты? прочитайте еще раз что я написал - НБУ будет радо если расчеты за недвижимость перейдут в гривну. где взять гривну покупателю и куда деть гривну продавцу - то их личные проблемы выходящие за рамки сделки. главное что бы момент купли-продажи сопровождался передачей гривны. тогда и не будет проблем с валютой в момент купли-продажи недвижки
За 26 лет, Гривна относительно доллара обесценилась в 20 раз. Гривна это временное платежное средство, а не средство сбережения. Правда учитывая гиперинфляцию доллара последних 3 лет, рынок недвижимости вероятно перейдет на расчеты в тройских унциях или на бартер.
UA написав:Менять по 150 000 в день занятие на любителя.
при чем тут покупка валюты? прочитайте еще раз что я написал - НБУ будет радо если расчеты за недвижимость перейдут в гривну. где взять гривну покупателю и куда деть гривну продавцу - то их личные проблемы выходящие за рамки сделки. главное что бы момент купли-продажи сопровождался передачей гривны. тогда и не будет проблем с валютой в момент купли-продажи недвижки
За 26 лет, Гривна относительно доллара обесценилась в 20 раз. Гривна это временное платежное средство, а не средство сбережения. Правда учитывая гиперинфляцию доллара последних 3 лет, рынок недвижимости вероятно перейдет на расчеты в тройских унциях или на бартер.