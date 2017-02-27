RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10560105611056210563>
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 16:01

  mephala написав:
  UA написав:Отсечение возможности обмена старых купюр через терминалы Привата сильно меняет картину.
Попасть на комиссию 30%?
Зачем вообще продавать недвижимость?
На осознание новой реальности в среднем уходит 1-2 квартала.
Сейчас будут массовые попытки впарить Лохам продавцам квартир свои неликвидные купюры.
По моим наблюдениям неидеальных купюр при сделках в недвижимости более 50%.
Куда девать этот мусор?


переходить на рассчеты в грн. НБУ это бы понравилось :twisted:
[/quote]

НБУ даже требует. Ибо платёжное средство в Украине гривня.
В договорах купли-продажи не спроста пишут цену в грн. На то есть юридические основания.

По ст. 198 Хозяйственного кодекса Украины денежные обязательства по хозяйственным договорам должны быть выражены и оплачены в национальной валюте. По ст. 10 Закона «О ценах и ценообразовании» цены на товары, продающиеся в Украине, устанавливаются исключительно в гривнах
maza5
 
Повідомлень: 346
З нами з: 27.08.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 20:47

  mephala написав:
  UA написав:Менять по 150 000 в день занятие на любителя.


при чем тут покупка валюты?
прочитайте еще раз что я написал - НБУ будет радо если расчеты за недвижимость перейдут в гривну.
где взять гривну покупателю и куда деть гривну продавцу - то их личные проблемы выходящие за рамки сделки.
главное что бы момент купли-продажи сопровождался передачей гривны. тогда и не будет проблем с валютой в момент купли-продажи недвижки :twisted:

За 26 лет, Гривна относительно доллара обесценилась в 20 раз.
Гривна это временное платежное средство, а не средство сбережения.
Правда учитывая гиперинфляцию доллара последних 3 лет, рынок недвижимости вероятно перейдет на расчеты в тройских унциях или на бартер.
UA
 
Повідомлень: 7533
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1721 раз.
Подякували: 2102 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 09:39

UA и насколько стала дороже тройская унция за три года?
И почитайте что такое гиперинфляция.
Вело
 
Повідомлень: 292
З нами з: 03.03.15
Подякував: 38 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 09:49

  UA написав:
  mephala написав:
  UA написав:Менять по 150 000 в день занятие на любителя.


при чем тут покупка валюты?
прочитайте еще раз что я написал - НБУ будет радо если расчеты за недвижимость перейдут в гривну.
где взять гривну покупателю и куда деть гривну продавцу - то их личные проблемы выходящие за рамки сделки.
главное что бы момент купли-продажи сопровождался передачей гривны. тогда и не будет проблем с валютой в момент купли-продажи недвижки :twisted:

За 26 лет, Гривна относительно доллара обесценилась в 20 раз.
Гривна это временное платежное средство, а не средство сбережения.
Правда учитывая гиперинфляцию доллара последних 3 лет, рынок недвижимости вероятно перейдет на расчеты в тройских унциях или на бартер.

За три роки на 18%, в середньому 6% в рік. Наразі ще менше і далі буде падати.
https://fi202x.blogspot.com/2023/03/117.html
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31548
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1496 раз.
Подякували: 2651 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 11:03

Обменки моментально отреагировали на угрозы со стороны Минфина и НБУ по поводу приема с дисконтом купюр в неидеальном состоянии: все дружно установили курс приема баксов 36.50. Причем всех, даже новеньких синих! Интрига нарастает. Кто кого в итоге победит. Народ вешается - вчера еще прием был по 37.20 вечером, а сегодня уже на 70 коп меньше.
yuri_m
 
Повідомлень: 1134
З нами з: 25.11.08
Подякував: 92 раз.
Подякували: 829 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 11:19

37,15 Днепр опять таки за синие
Откат будет какой или теперь только вниз?
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2504
З нами з: 19.03.09
Подякував: 122 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 11:26

  emeta написав:37,15 Днепр опять таки за синие
Откат будет какой или теперь только вниз?

37-37,5 будем в этом диапазоне пока до середины августа.
Даже возможны в некоторые дни отскок и к отметке 36,85.
Синие уже закончились. Карусельщики держат синие дома, а постоянные клиенты, то они на этих цветах не замарачиваются.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6604
З нами з: 13.09.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 720 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 11:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:Синие уже закончились. Карусельщики держат синие дома, а постоянные клиенты, то они на этих цветах не замарачиваются.

Для постоянных клиентов и курсы свои, по телефону. А для всего остального плебса на табло 36.50 на прием. Чтобы не расслаблялись! Решили видимо барыги дожать панику, чтобы народ по быстрому слил остатки заначек, а то "будит скора па 35".
yuri_m
 
Повідомлень: 1134
З нами з: 25.11.08
Подякував: 92 раз.
Подякували: 829 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 11:42

36,5 - это для лохов. Обменники сейчас должны немного погонять с проверками, поэтому что бы не рисковать, если вдруг проверка то принимаем по 36,5 любые. А по звонку, то там др.реальные суммы.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6604
З нами з: 13.09.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 720 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 11:51

Как будут проверять обменники...
Принесут 10 баксов как из жоп..., что такую купюру даже Египетский лебедь будет брезговать брать в отеле. И проверяющий с удостоверением в кармане начнёт требовать их принять. Потом пресса, ТВ, НБУ и т.д.
А вот реально проверить как берут хорошие сотки, но 1996года, то задушит жаба проверяющих. А вдруг меняла свободно их примет и проверка на смарку....
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 09 чер, 2023 11:52, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6604
З нами з: 13.09.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 720 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10560105611056210563>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 179, 180, 181
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1804 12862810
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 чер, 2023 11:14
V2
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3276, 3277, 3278
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
32774 36086670
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 чер, 2023 22:08
Rack
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7975 22902021
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Revolut (25)
09.06.2023 11:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.