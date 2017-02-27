UA написав:Отсечение возможности обмена старых купюр через терминалы Привата сильно меняет картину. Попасть на комиссию 30%? Зачем вообще продавать недвижимость? На осознание новой реальности в среднем уходит 1-2 квартала. Сейчас будут массовые попытки впарить Лохам продавцам квартир свои неликвидные купюры. По моим наблюдениям неидеальных купюр при сделках в недвижимости более 50%. Куда девать этот мусор?
переходить на рассчеты в грн. НБУ это бы понравилось
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НБУ даже требует. Ибо платёжное средство в Украине гривня. В договорах купли-продажи не спроста пишут цену в грн. На то есть юридические основания.
По ст. 198 Хозяйственного кодекса Украины денежные обязательства по хозяйственным договорам должны быть выражены и оплачены в национальной валюте. По ст. 10 Закона «О ценах и ценообразовании» цены на товары, продающиеся в Украине, устанавливаются исключительно в гривнах
UA написав:Менять по 150 000 в день занятие на любителя.
при чем тут покупка валюты? прочитайте еще раз что я написал - НБУ будет радо если расчеты за недвижимость перейдут в гривну. где взять гривну покупателю и куда деть гривну продавцу - то их личные проблемы выходящие за рамки сделки. главное что бы момент купли-продажи сопровождался передачей гривны. тогда и не будет проблем с валютой в момент купли-продажи недвижки
За 26 лет, Гривна относительно доллара обесценилась в 20 раз. Гривна это временное платежное средство, а не средство сбережения. Правда учитывая гиперинфляцию доллара последних 3 лет, рынок недвижимости вероятно перейдет на расчеты в тройских унциях или на бартер.
UA написав:Менять по 150 000 в день занятие на любителя.
при чем тут покупка валюты? прочитайте еще раз что я написал - НБУ будет радо если расчеты за недвижимость перейдут в гривну. где взять гривну покупателю и куда деть гривну продавцу - то их личные проблемы выходящие за рамки сделки. главное что бы момент купли-продажи сопровождался передачей гривны. тогда и не будет проблем с валютой в момент купли-продажи недвижки
За 26 лет, Гривна относительно доллара обесценилась в 20 раз. Гривна это временное платежное средство, а не средство сбережения. Правда учитывая гиперинфляцию доллара последних 3 лет, рынок недвижимости вероятно перейдет на расчеты в тройских унциях или на бартер.
Обменки моментально отреагировали на угрозы со стороны Минфина и НБУ по поводу приема с дисконтом купюр в неидеальном состоянии: все дружно установили курс приема баксов 36.50. Причем всех, даже новеньких синих! Интрига нарастает. Кто кого в итоге победит. Народ вешается - вчера еще прием был по 37.20 вечером, а сегодня уже на 70 коп меньше.
emeta написав:37,15 Днепр опять таки за синие Откат будет какой или теперь только вниз?
37-37,5 будем в этом диапазоне пока до середины августа. Даже возможны в некоторые дни отскок и к отметке 36,85. Синие уже закончились. Карусельщики держат синие дома, а постоянные клиенты, то они на этих цветах не замарачиваются.
Игорь Алексеевич написав:Синие уже закончились. Карусельщики держат синие дома, а постоянные клиенты, то они на этих цветах не замарачиваются.
Для постоянных клиентов и курсы свои, по телефону. А для всего остального плебса на табло 36.50 на прием. Чтобы не расслаблялись! Решили видимо барыги дожать панику, чтобы народ по быстрому слил остатки заначек, а то "будит скора па 35".
Как будут проверять обменники... Принесут 10 баксов как из жоп..., что такую купюру даже Египетский лебедь будет брезговать брать в отеле. И проверяющий с удостоверением в кармане начнёт требовать их принять. Потом пресса, ТВ, НБУ и т.д. А вот реально проверить как берут хорошие сотки, но 1996года, то задушит жаба проверяющих. А вдруг меняла свободно их примет и проверка на смарку....
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 09 чер, 2023 11:52, всього редагувалось 1 раз.