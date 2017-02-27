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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 чер, 2023 11:51
emeta написав:
37,15 Днепр опять таки за синие
Откат будет какой или теперь только вниз?
чим більше відплив, тим сильніше цунамі
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flyman
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 11:58
Співпадіння?©☝️😉🤔
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 12:00
Игорь Алексеевич написав:
Как будут проверять обменники...
Принесут 10 баксов как из жоп..., что такую купюру даже Египетский лебедь будет брезговать брать в отеле. И проверяющий с удостоверением в кармане начнёт требовать их принять. Потом пресса, ТВ, НБУ и т.д.
А вот реально проверить как берут хорошие сотки, но 1996года, то задушит жаба проверяющих. А вдруг меняла свободно их примет и проверка на смарку....
Мне вчера за нормальные подубитые годАми сотки 96го года(год написан на купюрах) задвинули 20% комиссии
Вызывать на тот пункт проверяющих из НБУ(а он кстати нормальный, окуел только вот сейчас что то)???
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барабашов
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 12:08
барабашов написав: Игорь Алексеевич написав:
Как будут проверять обменники...
Принесут 10 баксов как из жоп..., что такую купюру даже Египетский лебедь будет брезговать брать в отеле. И проверяющий с удостоверением в кармане начнёт требовать их принять. Потом пресса, ТВ, НБУ и т.д.
А вот реально проверить как берут хорошие сотки, но 1996года, то задушит жаба проверяющих. А вдруг меняла свободно их примет и проверка на смарку....
Мне вчера за нормальные подубитые годАми сотки 96го года(год написан на купюрах) задвинули 20% комиссии
Вызывать на тот пункт проверяющих из НБУ(а он кстати нормальный, окуел только вот сейчас что то)???
У них я думаю не с годами проблема, а с покупателями дол. Боятся купить, а не продать. Поэтому и выдумывают 20,30% Может что то назревает с курсами в НБУ и они перестраховываются...
Уверен скоро всех попустит и начнут принимать всё подряд. У нас в стране всегда временами какой то геморой, потом попускает...
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Игорь Алексеевич
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