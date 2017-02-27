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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10560105611056210563
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 11:51

  emeta написав:37,15 Днепр опять таки за синие
Откат будет какой или теперь только вниз?

чим більше відплив, тим сильніше цунамі
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 11:58

Плавний контрнаступ ЗСУ/Плавний контрнаступ гривні!)))

Співпадіння?©☝️😉🤔
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 12:00

  Игорь Алексеевич написав:Как будут проверять обменники...
Принесут 10 баксов как из жоп..., что такую купюру даже Египетский лебедь будет брезговать брать в отеле. И проверяющий с удостоверением в кармане начнёт требовать их принять. Потом пресса, ТВ, НБУ и т.д.
А вот реально проверить как берут хорошие сотки, но 1996года, то задушит жаба проверяющих. А вдруг меняла свободно их примет и проверка на смарку....

Мне вчера за нормальные подубитые годАми сотки 96го года(год написан на купюрах) задвинули 20% комиссии
Вызывать на тот пункт проверяющих из НБУ(а он кстати нормальный, окуел только вот сейчас что то)???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 12:08

  барабашов написав:
  Игорь Алексеевич написав:Как будут проверять обменники...
Принесут 10 баксов как из жоп..., что такую купюру даже Египетский лебедь будет брезговать брать в отеле. И проверяющий с удостоверением в кармане начнёт требовать их принять. Потом пресса, ТВ, НБУ и т.д.
А вот реально проверить как берут хорошие сотки, но 1996года, то задушит жаба проверяющих. А вдруг меняла свободно их примет и проверка на смарку....

Мне вчера за нормальные подубитые годАми сотки 96го года(год написан на купюрах) задвинули 20% комиссии
Вызывать на тот пункт проверяющих из НБУ(а он кстати нормальный, окуел только вот сейчас что то)???

У них я думаю не с годами проблема, а с покупателями дол. Боятся купить, а не продать. Поэтому и выдумывают 20,30% Может что то назревает с курсами в НБУ и они перестраховываются...
Уверен скоро всех попустит и начнут принимать всё подряд. У нас в стране всегда временами какой то геморой, потом попускает...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 12:49

  maza5 написав:В договорах купли-продажи не спроста пишут цену в грн. На то есть юридические основания.

По ст. 198 Хозяйственного кодекса Украины денежные обязательства по хозяйственным договорам должны быть выражены и оплачены в национальной валюте. По ст. 10 Закона «О ценах и ценообразовании» цены на товары, продающиеся в Украине, устанавливаются исключительно в гривнах


понимаете - пишут цену то в грн. но наличку какую из рук в руки передают?
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