Игорь Алексеевич написав:Как будут проверять обменники... Принесут 10 баксов как из жоп..., что такую купюру даже Египетский лебедь будет брезговать брать в отеле. И проверяющий с удостоверением в кармане начнёт требовать их принять. Потом пресса, ТВ, НБУ и т.д. А вот реально проверить как берут хорошие сотки, но 1996года, то задушит жаба проверяющих. А вдруг меняла свободно их примет и проверка на смарку....
Мне вчера за нормальные подубитые годАми сотки 96го года(год написан на купюрах) задвинули 20% комиссии Вызывать на тот пункт проверяющих из НБУ(а он кстати нормальный, окуел только вот сейчас что то)???
Игорь Алексеевич написав:Как будут проверять обменники... Принесут 10 баксов как из жоп..., что такую купюру даже Египетский лебедь будет брезговать брать в отеле. И проверяющий с удостоверением в кармане начнёт требовать их принять. Потом пресса, ТВ, НБУ и т.д. А вот реально проверить как берут хорошие сотки, но 1996года, то задушит жаба проверяющих. А вдруг меняла свободно их примет и проверка на смарку....
Мне вчера за нормальные подубитые годАми сотки 96го года(год написан на купюрах) задвинули 20% комиссии Вызывать на тот пункт проверяющих из НБУ(а он кстати нормальный, окуел только вот сейчас что то)???
У них я думаю не с годами проблема, а с покупателями дол. Боятся купить, а не продать. Поэтому и выдумывают 20,30% Может что то назревает с курсами в НБУ и они перестраховываются... Уверен скоро всех попустит и начнут принимать всё подряд. У нас в стране всегда временами какой то геморой, потом попускает...
maza5 написав:В договорах купли-продажи не спроста пишут цену в грн. На то есть юридические основания.
По ст. 198 Хозяйственного кодекса Украины денежные обязательства по хозяйственным договорам должны быть выражены и оплачены в национальной валюте. По ст. 10 Закона «О ценах и ценообразовании» цены на товары, продающиеся в Украине, устанавливаются исключительно в гривнах
понимаете - пишут цену то в грн. но наличку какую из рук в руки передают?
UA написав:За 26 лет, Гривна относительно доллара обесценилась в 20 раз. Гривна это временное платежное средство, а не средство сбережения. Правда учитывая гиперинфляцию доллара последних 3 лет, рынок недвижимости вероятно перейдет на расчеты в тройских унциях или на бартер.
барабашов написав:Мне вчера за нормальные подубитые годАми сотки 96го года(год написан на купюрах) задвинули 20% комиссии Вызывать на тот пункт проверяющих из НБУ(а он кстати нормальный, окуел только вот сейчас что то)???
Соберите 50 куе таких баксов и купите квартиру. Население ещё не в теме. Пока не в теме.
Игорь Алексеевич написав:36,5 - это для лохов. Обменники сейчас должны немного погонять с проверками, поэтому что бы не рисковать, если вдруг проверка то принимаем по 36,5 любые. А по звонку, то там др.реальные суммы.
Правильно мыслите. Сейчас устанавливается три курса Один для качественных и синих банкнот Второй для качественных зеленых 36,5 Третий для всех не идеальных купюр - 20: или "Нет гривны" или "Зависла программа" или "Кажется воздушная тревога" Курс для качественных будут называть устно шепотом постоянным клиентам.
Знакомые продали квартиру в пригороде два месяца назад. 70% купюр не самого высокого качества. Хотят по просмотрам, жестко торгуются. Продавцы с нормальными документами их посылают на йюх. Думаю через квартал, они со своей дисконтной долларовой макулатурой утратят возможность купить квартиру в Киеве. Эконом сегмент, возле ценового порога квартир с нормальными документами.
Игорь Алексеевич написав:36,5 - это для лохов. Обменники сейчас должны немного погонять с проверками, поэтому что бы не рисковать, если вдруг проверка то принимаем по 36,5 любые. А по звонку, то там др.реальные суммы.
Правильно мыслите. Сейчас устанавливается три курса Один для качественных и синих банкнот Второй для качественных зеленых 36,5 Третий для всех не идеальных купюр - 20: или "Нет гривны" или "Зависла программа" или "Кажется воздушная тревога" Курс для качественных будут называть устно шепотом постоянным клиентам.
Знакомые продали квартиру в пригороде два месяца назад. 70% купюр не самого высокого качества. Хотят по просмотрам, жестко торгуются. Продавцы с нормальными документами их посылают на йюх. Думаю через квартал, они со своей дисконтной долларовой макулатурой утратят возможность купить квартиру в Киеве. Эконом сегмент, возле ценового порога квартир с нормальными документами.
тяжко в ці часи бути рилом, що тільки не придумаєш щоб загнати в бетон, уже і бакс нікомунепотрібний мотлох