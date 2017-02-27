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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10561105621056310564
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 15:24

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............09.06.2023...........12.06.2023
дата розрахунку..............08.06.2023............09.06.2023
Євро.................................39,2619.................39,4082...+0.37%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0777 (вчера 1.0737)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.41 (вчера 103.81).
Вчера после 15 падение ускорилось. К вечеру остановились, ночь простояли спокойно, утром немного подросли, а после полудня снова пошли вниз. Сейчас доллар оказался чуть выше ночных минимумов. На длинном интервале видно общее снижение всю последнюю неделю.
Сибарит
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