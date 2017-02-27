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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 чер, 2023 15:24
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............09.06.2023...........12.06.2023
дата розрахунку..............08.06.2023............09.06.2023
Євро.................................39,2619.................39,4082...+0.37%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0777 (вчера 1.0737)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.41 (вчера 103.81).
Вчера после 15 падение ускорилось. К вечеру остановились, ночь простояли спокойно, утром немного подросли, а после полудня снова пошли вниз. Сейчас доллар оказался чуть выше ночных минимумов. На длинном интервале видно общее снижение всю последнюю неделю.
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Сибарит
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 17:02
центр України, кінець п'ятниці: 37,0 - 37,15
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whois2010
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 17:16
UA написав:
Знакомые продали квартиру в пригороде два месяца назад.
70% купюр не самого высокого качества.
Хотят по просмотрам, жестко торгуются. Продавцы с нормальными документами их посылают на йюх.
Думаю через квартал, они со своей дисконтной долларовой макулатурой утратят возможность купить квартиру в Киеве. Эконом сегмент, возле ценового порога квартир с нормальными документами.
Вы стебетесь или это уже оператор под учеткой сидит ? Что такое не самого высокого качества ? Хождение имеют купюры с большим портретом, независимо от года. Или у вас все что не синее - значит некачественное, да ? Я не верю, что можно сознательно взять купюры большинство из которых мятые, рваные, со штампами. Да и купюр таких сильно меньше чем нормальных.
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vladimir07
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 17:41
vladimir07 написав: UA написав:
Знакомые продали квартиру в пригороде два месяца назад.
70% купюр не самого высокого качества.
Хотят по просмотрам, жестко торгуются. Продавцы с нормальными документами их посылают на йюх.
Думаю через квартал, они со своей дисконтной долларовой макулатурой утратят возможность купить квартиру в Киеве. Эконом сегмент, возле ценового порога квартир с нормальными документами.
Вы стебетесь или это уже оператор под учеткой сидит ? Что такое не самого высокого качества ? Хождение имеют купюры с большим портретом, независимо от года. Или у вас все что не синее - значит некачественное, да ? Я не верю, что можно сознательно взять купюры большинство из которых мятые, рваные, со штампами. Да и купюр таких сильно меньше чем нормальных.
Да и в любом банке их проверят незадорого...
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Grey001
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