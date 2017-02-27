Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............09.06.2023...........12.06.2023 дата розрахунку..............08.06.2023............09.06.2023 Євро.................................39,2619.................39,4082...+0.37% Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0777 (вчера 1.0737)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.41 (вчера 103.81). Вчера после 15 падение ускорилось. К вечеру остановились, ночь простояли спокойно, утром немного подросли, а после полудня снова пошли вниз. Сейчас доллар оказался чуть выше ночных минимумов. На длинном интервале видно общее снижение всю последнюю неделю.
UA написав:Знакомые продали квартиру в пригороде два месяца назад. 70% купюр не самого высокого качества. Хотят по просмотрам, жестко торгуются. Продавцы с нормальными документами их посылают на йюх. Думаю через квартал, они со своей дисконтной долларовой макулатурой утратят возможность купить квартиру в Киеве. Эконом сегмент, возле ценового порога квартир с нормальными документами.
Вы стебетесь или это уже оператор под учеткой сидит ? Что такое не самого высокого качества ? Хождение имеют купюры с большим портретом, независимо от года. Или у вас все что не синее - значит некачественное, да ? Я не верю, что можно сознательно взять купюры большинство из которых мятые, рваные, со штампами. Да и купюр таких сильно меньше чем нормальных.
UA написав:Знакомые продали квартиру в пригороде два месяца назад. 70% купюр не самого высокого качества. Хотят по просмотрам, жестко торгуются. Продавцы с нормальными документами их посылают на йюх. Думаю через квартал, они со своей дисконтной долларовой макулатурой утратят возможность купить квартиру в Киеве. Эконом сегмент, возле ценового порога квартир с нормальными документами.
Вы стебетесь или это уже оператор под учеткой сидит ? Что такое не самого высокого качества ? Хождение имеют купюры с большим портретом, независимо от года. Или у вас все что не синее - значит некачественное, да ? Я не верю, что можно сознательно взять купюры большинство из которых мятые, рваные, со штампами. Да и купюр таких сильно меньше чем нормальных.
Киев $ отдают 37.08 акционная цена. Купюры скорее всего такие, что возьмёт только ваш кредитор, которому вы на полгода просрочили платеж. Это такой лайфхак, кто непонял А вообще я в шоке сколько шума вокруг купюр. Если все так сложно, зачем вы их покупали ? Хлопці, ви що, схаменіться
Востаннє редагувалось Игорь в П'ят 09 чер, 2023 18:38, всього редагувалось 2 разів.