Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............09.06.2023...........12.06.2023 дата розрахунку..............08.06.2023............09.06.2023 Євро.................................39,2619.................39,4082...+0.37% Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0777 (вчера 1.0737)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.41 (вчера 103.81). Вчера после 15 падение ускорилось. К вечеру остановились, ночь простояли спокойно, утром немного подросли, а после полудня снова пошли вниз. Сейчас доллар оказался чуть выше ночных минимумов. На длинном интервале видно общее снижение всю последнюю неделю.
UA написав:Знакомые продали квартиру в пригороде два месяца назад. 70% купюр не самого высокого качества. Хотят по просмотрам, жестко торгуются. Продавцы с нормальными документами их посылают на йюх. Думаю через квартал, они со своей дисконтной долларовой макулатурой утратят возможность купить квартиру в Киеве. Эконом сегмент, возле ценового порога квартир с нормальными документами.
Вы стебетесь или это уже оператор под учеткой сидит ? Что такое не самого высокого качества ? Хождение имеют купюры с большим портретом, независимо от года. Или у вас все что не синее - значит некачественное, да ? Я не верю, что можно сознательно взять купюры большинство из которых мятые, рваные, со штампами. Да и купюр таких сильно меньше чем нормальных.
UA написав:Знакомые продали квартиру в пригороде два месяца назад. 70% купюр не самого высокого качества. Хотят по просмотрам, жестко торгуются. Продавцы с нормальными документами их посылают на йюх. Думаю через квартал, они со своей дисконтной долларовой макулатурой утратят возможность купить квартиру в Киеве. Эконом сегмент, возле ценового порога квартир с нормальными документами.
Вы стебетесь или это уже оператор под учеткой сидит ? Что такое не самого высокого качества ? Хождение имеют купюры с большим портретом, независимо от года. Или у вас все что не синее - значит некачественное, да ? Я не верю, что можно сознательно взять купюры большинство из которых мятые, рваные, со штампами. Да и купюр таких сильно меньше чем нормальных.
Киев $ отдают 37.08 акционная цена. Купюры скорее всего такие, что возьмёт только ваш кредитор, которому вы на полгода просрочили платеж. Это такой лайфхак, кто непонял А вообще я в шоке сколько шума вокруг купюр. Если все так сложно, зачем вы их покупали ? Хлопці, ви що, схаменіться
Востаннє редагувалось Игорь в П'ят 09 чер, 2023 18:38, всього редагувалось 2 разів.
А я задав тренд першим на цьому форумі! Я купую банкноти номіналом 100 доларів США починаючи з 2014 року виключно в дизайні 2009 року (сині). Кожну купюру вивчаю протягом десь близько 1 хвилини не менше по такій процедурі: 1) цілісність купюри: щоб не було надривів, дірочок, інших дефектів, наприклад порваних і підклеєних стрічок на синій 3Д стрічці: 2) перевіряю, щоб не було штампиків, написів, п"ятен і тому подібного у звичайному світлі і під ультрафіолетовим світлом з допомогою карманного УФ детектора; 3) перевіряю на вілсутність грибків на банкноті у видимому світлі і в ультрафіолетовому світлі; 4) перевіряю геометричні розміри банкноти - відхилення від стандартних розмірів не повинно перевищувати 1,5 мм. Для цього в мене є шаблон, вирізаний з цупкого папіру. 5) перевіряю, щоб не було перфорацій (мікродірочок) посередині купюри поряд зі стрічкрою (це частий друкарський дефект); 6) потім перевіряю, щоб колір банкнот відповідав зразку банкноти. 7) перевіряю, щоб не було згинів купюри, загнутих кутків. 8. перевіряю на відсутність запахів від купюри (запах духів, наприклад); 9. віддаю перевагу доларам з номерами підряд, тобто з пачки;
Yuri_61 написав:А я задав тренд першим на цьому форумі! Я купую банкноти номіналом 100 доларів США починаючи з 2014 року виключно в дизайні 2009 року (сині). Кожну купюру вивчаю протягом десь близько 1 хвилини не менше по такій процедурі: 1) цілісність купюри: щоб не було надривів, дірочок, інших дефектів, наприклад порваних і підклеєних стрічок на синій 3Д стрічці: 2) перевіряю, щоб не було штампиків, написів, п"ятен і тому подібного у звичайному світлі і під ультрафіолетовим світлом з допомогою карманного УФ детектора; 3) перевіряю на вілсутність грибків на банкноті у видимому світлі і в ультрафіолетовому світлі; 4) перевіряю геометричні розміри банкноти - відхилення від стандартних розмірів не повинно перевищувати 1,5 мм. Для цього в мене є шаблон, вирізаний з цупкого папіру. 5) перевіряю, щоб не було перфорацій (мікродірочок) посередині купюри поряд зі стрічкрою (це частий друкарський дефект); 6) потім перевіряю, щоб колір банкнот відповідав зразку банкноти. 7) перевіряю, щоб не було згинів купюри, загнутих кутків. 8. перевіряю на відсутність запахів від купюри (запах духів, наприклад); 9. віддаю перевагу доларам з номерами підряд, тобто з пачки;
ви наш герой ! скільки хвилин потратили на всі свої долари ?
Yuri_61 написав:А я задав тренд першим на цьому форумі! Я купую банкноти номіналом 100 доларів США починаючи з 2014 року виключно в дизайні 2009 року (сині). Кожну купюру вивчаю протягом десь близько 1 хвилини не менше по такій процедурі: 1) цілісність купюри: щоб не було надривів, дірочок, інших дефектів, наприклад порваних і підклеєних стрічок на синій 3Д стрічці: 2) перевіряю, щоб не було штампиків, написів, п"ятен і тому подібного у звичайному світлі і під ультрафіолетовим світлом з допомогою карманного УФ детектора; 3) перевіряю на вілсутність грибків на банкноті у видимому світлі і в ультрафіолетовому світлі; 4) перевіряю геометричні розміри банкноти - відхилення від стандартних розмірів не повинно перевищувати 1,5 мм. Для цього в мене є шаблон, вирізаний з цупкого папіру. 5) перевіряю, щоб не було перфорацій (мікродірочок) посередині купюри поряд зі стрічкрою (це частий друкарський дефект); 6) потім перевіряю, щоб колір банкнот відповідав зразку банкноти. 7) перевіряю, щоб не було згинів купюри, загнутих кутків. 8. перевіряю на відсутність запахів від купюри (запах духів, наприклад); 9. віддаю перевагу доларам з номерами підряд, тобто з пачки;
Когда покупаешь квартиру за 200 000 у.е нужно проверить по такой процедуре всего 2000 банкнот т.е. минимум 33 часа беспрерывной работы