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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10562105631056410565>
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 15:24

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............09.06.2023...........12.06.2023
дата розрахунку..............08.06.2023............09.06.2023
Євро.................................39,2619.................39,4082...+0.37%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0777 (вчера 1.0737)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.41 (вчера 103.81).
Вчера после 15 падение ускорилось. К вечеру остановились, ночь простояли спокойно, утром немного подросли, а после полудня снова пошли вниз. Сейчас доллар оказался чуть выше ночных минимумов. На длинном интервале видно общее снижение всю последнюю неделю.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 17:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

центр України, кінець п'ятниці: 37,0 - 37,15
whois2010
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 17:16

  UA написав:Знакомые продали квартиру в пригороде два месяца назад.
70% купюр не самого высокого качества.
Хотят по просмотрам, жестко торгуются. Продавцы с нормальными документами их посылают на йюх.
Думаю через квартал, они со своей дисконтной долларовой макулатурой утратят возможность купить квартиру в Киеве. Эконом сегмент, возле ценового порога квартир с нормальными документами.


Вы стебетесь или это уже оператор под учеткой сидит ? Что такое не самого высокого качества ? Хождение имеют купюры с большим портретом, независимо от года. Или у вас все что не синее - значит некачественное, да ? Я не верю, что можно сознательно взять купюры большинство из которых мятые, рваные, со штампами. Да и купюр таких сильно меньше чем нормальных.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 17:41

  vladimir07 написав:
  UA написав:Знакомые продали квартиру в пригороде два месяца назад.
70% купюр не самого высокого качества.
Хотят по просмотрам, жестко торгуются. Продавцы с нормальными документами их посылают на йюх.
Думаю через квартал, они со своей дисконтной долларовой макулатурой утратят возможность купить квартиру в Киеве. Эконом сегмент, возле ценового порога квартир с нормальными документами.


Вы стебетесь или это уже оператор под учеткой сидит ? Что такое не самого высокого качества ? Хождение имеют купюры с большим портретом, независимо от года. Или у вас все что не синее - значит некачественное, да ? Я не верю, что можно сознательно взять купюры большинство из которых мятые, рваные, со штампами. Да и купюр таких сильно меньше чем нормальных.

Да и в любом банке их проверят незадорого...
Grey001
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 18:35

Киев $ отдают 37.08 акционная цена. Купюры скорее всего такие, что возьмёт только ваш кредитор, которому вы на полгода просрочили платеж. Это такой лайфхак, кто непонял :)
А вообще я в шоке сколько шума вокруг купюр. Если все так сложно, зачем вы их покупали ? Хлопці, ви що, схаменіться
Зображення
Востаннє редагувалось Игорь в П'ят 09 чер, 2023 18:38, всього редагувалось 2 разів.
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 18:35

долар по... 29? :)

greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 19:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А я задав тренд першим на цьому форумі!
Я купую банкноти номіналом 100 доларів США починаючи з 2014 року виключно в дизайні 2009 року (сині).
Кожну купюру вивчаю протягом десь близько 1 хвилини не менше по такій процедурі:
1) цілісність купюри: щоб не було надривів, дірочок, інших дефектів, наприклад порваних і підклеєних стрічок на синій 3Д стрічці:
2) перевіряю, щоб не було штампиків, написів, п"ятен і тому подібного у звичайному світлі і під ультрафіолетовим світлом з допомогою карманного УФ детектора;
3) перевіряю на вілсутність грибків на банкноті у видимому світлі і в ультрафіолетовому світлі;
4) перевіряю геометричні розміри банкноти - відхилення від стандартних розмірів не повинно перевищувати 1,5 мм. Для цього в мене є шаблон, вирізаний з цупкого папіру.
5) перевіряю, щоб не було перфорацій (мікродірочок) посередині купюри поряд зі стрічкрою (це частий друкарський дефект);
6) потім перевіряю, щоб колір банкнот відповідав зразку банкноти.
7) перевіряю, щоб не було згинів купюри, загнутих кутків.
8. перевіряю на відсутність запахів від купюри (запах духів, наприклад);
9. віддаю перевагу доларам з номерами підряд, тобто з пачки;
Yuri_61
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 20:02

  Yuri_61 написав:А я задав тренд першим на цьому форумі!
Я купую банкноти номіналом 100 доларів США починаючи з 2014 року виключно в дизайні 2009 року (сині).
Кожну купюру вивчаю протягом десь близько 1 хвилини не менше по такій процедурі:
1) цілісність купюри: щоб не було надривів, дірочок, інших дефектів, наприклад порваних і підклеєних стрічок на синій 3Д стрічці:
2) перевіряю, щоб не було штампиків, написів, п"ятен і тому подібного у звичайному світлі і під ультрафіолетовим світлом з допомогою карманного УФ детектора;
3) перевіряю на вілсутність грибків на банкноті у видимому світлі і в ультрафіолетовому світлі;
4) перевіряю геометричні розміри банкноти - відхилення від стандартних розмірів не повинно перевищувати 1,5 мм. Для цього в мене є шаблон, вирізаний з цупкого папіру.
5) перевіряю, щоб не було перфорацій (мікродірочок) посередині купюри поряд зі стрічкрою (це частий друкарський дефект);
6) потім перевіряю, щоб колір банкнот відповідав зразку банкноти.
7) перевіряю, щоб не було згинів купюри, загнутих кутків.
8. перевіряю на відсутність запахів від купюри (запах духів, наприклад);
9. віддаю перевагу доларам з номерами підряд, тобто з пачки;

ви наш герой ! скільки хвилин потратили на всі свої долари ?
lamal
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 20:03

  Yuri_61 написав:А я задав тренд першим на цьому форумі!
Я купую банкноти номіналом 100 доларів США починаючи з 2014 року виключно в дизайні 2009 року (сині).
Кожну купюру вивчаю протягом десь близько 1 хвилини не менше по такій процедурі:
1) цілісність купюри: щоб не було надривів, дірочок, інших дефектів, наприклад порваних і підклеєних стрічок на синій 3Д стрічці:
2) перевіряю, щоб не було штампиків, написів, п"ятен і тому подібного у звичайному світлі і під ультрафіолетовим світлом з допомогою карманного УФ детектора;
3) перевіряю на вілсутність грибків на банкноті у видимому світлі і в ультрафіолетовому світлі;
4) перевіряю геометричні розміри банкноти - відхилення від стандартних розмірів не повинно перевищувати 1,5 мм. Для цього в мене є шаблон, вирізаний з цупкого папіру.
5) перевіряю, щоб не було перфорацій (мікродірочок) посередині купюри поряд зі стрічкрою (це частий друкарський дефект);
6) потім перевіряю, щоб колір банкнот відповідав зразку банкноти.
7) перевіряю, щоб не було згинів купюри, загнутих кутків.
8. перевіряю на відсутність запахів від купюри (запах духів, наприклад);
9. віддаю перевагу доларам з номерами підряд, тобто з пачки;

Когда покупаешь квартиру за 200 000 у.е нужно проверить по такой процедуре всего 2000 банкнот :mrgreen: т.е. минимум 33 часа беспрерывной работы
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 20:06

  lamal написав:ви наш герой ! скільки хвилин потратили на всі свої долари ?


оце дарма ви мене тролите
справа в тому, що дійсно, швидше за все, гривню ревальвують до курсу 29.
Тому так стали дуже ретельно в обмінках та касах банків придивлятися до доларів, які здає населення.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 09 чер, 2023 20:09, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
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