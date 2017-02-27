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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10562105631056410565
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 20:08

  UA написав:
  Yuri_61 написав:Я купую банкноти номіналом 100 доларів США починаючи з 2014 року виключно в дизайні 2009 року (сині).

Когда покупаешь квартиру за 200 000 у.е нужно проверить по такой процедуре всего 2000 банкнот :mrgreen: т.е. минимум 33 часа беспрерывной работы

Страшно подумать сколько времени придётся потратить, если квартиру продавать :shock:
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 20:11

  UA написав:Когда покупаешь квартиру за 200 000 у.е нужно проверить по такой процедуре всего 2000 банкнот :mrgreen: т.е. минимум 33 часа беспрерывной работы


у Тік Току повно відео, де скаржаться автори відео, що продали свій автомобіль за долари, а віднесли частину їх в банк помінять на гривні, а долари світяться в УФ!!!
І такі долари не обмінюють на гривню!!!
Yuri_61
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 20:19

  vladimir07 написав:
  UA написав:Знакомые продали квартиру в пригороде два месяца назад.
70% купюр не самого высокого качества.
Хотят по просмотрам, жестко торгуются. Продавцы с нормальными документами их посылают на йюх.
Думаю через квартал, они со своей дисконтной долларовой макулатурой утратят возможность купить квартиру в Киеве. Эконом сегмент, возле ценового порога квартир с нормальными документами.


Вы стебетесь или это уже оператор под учеткой сидит ? Что такое не самого высокого качества ? Хождение имеют купюры с большим портретом, независимо от года. Или у вас все что не синее - значит некачественное, да ? Я не верю, что можно сознательно взять купюры большинство из которых мятые, рваные, со штампами. Да и купюр таких сильно меньше чем нормальных.

Уже года 4 покупаю только синие.
А вот при расчетах, покупатели пытаются всунуть всякий мотлох.
Бывали срывы сделок по этой причине.
Прошареные продавцы уже давно выдвигают условие
1. Синие купюры
2. Проверка купюр своим валютчиком.
Сейчас, в связи с закрытием зеленых тумб на прием валюты ситуация сильно поменялась.
Вижу даже на этой ветке где типа все опытные, большинство не в курсе про закрытие зеленых тумб.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 20:30

Сдавал в обменке вчера несколько соток 2006 года, две из них с маленькими штампами, никаких проблем/вопросов не возникло, Киев
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 20:37

  greenozon написав:долар по... 29? :)


зараз за Охрименка наваляють
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 20:39

  Yuri_61 написав:А я задав тренд першим на цьому форумі!
Я купую банкноти номіналом 100 доларів США починаючи з 2014 року виключно в дизайні 2009 року (сині).
Кожну купюру вивчаю протягом десь близько 1 хвилини не менше по такій процедурі:
1) цілісність купюри: щоб не було надривів, дірочок, інших дефектів, наприклад порваних і підклеєних стрічок на синій 3Д стрічці:
2) перевіряю, щоб не було штампиків, написів, п"ятен і тому подібного у звичайному світлі і під ультрафіолетовим світлом з допомогою карманного УФ детектора;
3) перевіряю на вілсутність грибків на банкноті у видимому світлі і в ультрафіолетовому світлі;
4) перевіряю геометричні розміри банкноти - відхилення від стандартних розмірів не повинно перевищувати 1,5 мм. Для цього в мене є шаблон, вирізаний з цупкого папіру.
5) перевіряю, щоб не було перфорацій (мікродірочок) посередині купюри поряд зі стрічкрою (це частий друкарський дефект);
6) потім перевіряю, щоб колір банкнот відповідав зразку банкноти.
7) перевіряю, щоб не було згинів купюри, загнутих кутків.
8. перевіряю на відсутність запахів від купюри (запах духів, наприклад);
9. віддаю перевагу доларам з номерами підряд, тобто з пачки;

тонко аж толсто,
10. Купую по курсу 29
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 20:51

Я сегодня уже писал, что менялы и банкиры про что то догадываются и буро себя ведут с дол. У них прихода сегодня больше, чем покупают.
Поэтому про 29 не знаю, но то что будет ревал, тоже про это думал. Пока склоняюсь к курсу 32
Много будет ещё зависит сводок с фронта. Если наступление будет по плану, то помощь ещё больше возрастёт. А это дополн. валюта в страну.
Игорь Алексеевич
 
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