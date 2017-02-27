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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 чер, 2023 20:08
UA написав: Yuri_61 написав:
Я купую банкноти
номіналом 100 доларів США починаючи з 2014 року виключно в дизайні 2009 року (сині).
Когда покупаешь квартиру за 200 000 у.е нужно проверить по такой процедуре всего 2000 банкнот
т.е. минимум 33 часа беспрерывной работы
Страшно подумать сколько времени придётся потратить, если квартиру продавать
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 20:11
UA написав:
Когда покупаешь квартиру за 200 000 у.е нужно проверить по такой процедуре всего 2000 банкнот
т.е. минимум 33 часа беспрерывной работы
у Тік Току повно відео, де скаржаться автори відео, що продали свій автомобіль за долари, а віднесли частину їх в банк помінять на гривні, а долари світяться в УФ!!!
І такі долари не обмінюють на гривню!!!
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 20:19
vladimir07 написав: UA написав:
Знакомые продали квартиру в пригороде два месяца назад.
70% купюр не самого высокого качества.
Хотят по просмотрам, жестко торгуются. Продавцы с нормальными документами их посылают на йюх.
Думаю через квартал, они со своей дисконтной долларовой макулатурой утратят возможность купить квартиру в Киеве. Эконом сегмент, возле ценового порога квартир с нормальными документами.
Вы стебетесь или это уже оператор под учеткой сидит ? Что такое не самого высокого качества ? Хождение имеют купюры с большим портретом, независимо от года. Или у вас все что не синее - значит некачественное, да ? Я не верю, что можно сознательно взять купюры большинство из которых мятые, рваные, со штампами. Да и купюр таких сильно меньше чем нормальных.
Уже года 4 покупаю только синие.
А вот при расчетах, покупатели пытаются всунуть всякий мотлох.
Бывали срывы сделок по этой причине.
Прошареные продавцы уже давно выдвигают условие
1. Синие купюры
2. Проверка купюр своим валютчиком.
Сейчас, в связи с закрытием зеленых тумб на прием валюты ситуация сильно поменялась.
Вижу даже на этой ветке где типа все опытные, большинство не в курсе про закрытие зеленых тумб.
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 20:30
Сдавал в обменке вчера несколько соток 2006 года, две из них с маленькими штампами, никаких проблем/вопросов не возникло, Киев
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 20:37
greenozon написав:
долар по... 29?
зараз за Охрименка наваляють
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 20:39
Yuri_61 написав:
А я задав тренд першим на цьому форумі!
Я купую банкноти номіналом 100 доларів США починаючи з 2014 року виключно в дизайні 2009 року (сині).
Кожну купюру вивчаю протягом десь близько 1 хвилини не менше по такій процедурі:
1) цілісність купюри: щоб не було надривів, дірочок, інших дефектів, наприклад порваних і підклеєних стрічок на синій 3Д стрічці:
2) перевіряю, щоб не було штампиків, написів, п"ятен і тому подібного у звичайному світлі і під ультрафіолетовим світлом з допомогою карманного УФ детектора;
3) перевіряю на вілсутність грибків на банкноті у видимому світлі і в ультрафіолетовому світлі;
4) перевіряю геометричні розміри банкноти - відхилення від стандартних розмірів не повинно перевищувати 1,5 мм. Для цього в мене є шаблон, вирізаний з цупкого папіру.
5) перевіряю, щоб не було перфорацій (мікродірочок) посередині купюри поряд зі стрічкрою (це частий друкарський дефект);
6) потім перевіряю, щоб колір банкнот відповідав зразку банкноти.
7) перевіряю, щоб не було згинів купюри, загнутих кутків.
8. перевіряю на відсутність запахів від купюри (запах духів, наприклад);
9. віддаю перевагу доларам з номерами підряд, тобто з пачки;
тонко аж толсто,
10. Купую по курсу 29
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 20:51
Я сегодня уже писал, что менялы и банкиры про что то догадываются и буро себя ведут с дол. У них прихода сегодня больше, чем покупают.
Поэтому про 29 не знаю, но то что будет ревал, тоже про это думал. Пока склоняюсь к курсу 32
Много будет ещё зависит сводок с фронта. Если наступление будет по плану, то помощь ещё больше возрастёт. А это дополн. валюта в страну.
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