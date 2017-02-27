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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10563105641056510566
Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 22:05

  Yuri_61 написав:А я задав тренд першим на цьому форумі!
Я купую банкноти номіналом 100 доларів США починаючи з 2014 року виключно в дизайні 2009 року (сині).
Кожну купюру вивчаю протягом десь близько 1 хвилини не менше по такій процедурі:
1) цілісність купюри: щоб не було надривів, дірочок, інших дефектів, наприклад порваних і підклеєних стрічок на синій 3Д стрічці:
2) перевіряю, щоб не було штампиків, написів, п"ятен і тому подібного у звичайному світлі і під ультрафіолетовим світлом з допомогою карманного УФ детектора;
3) перевіряю на вілсутність грибків на банкноті у видимому світлі і в ультрафіолетовому світлі;
4) перевіряю геометричні розміри банкноти - відхилення від стандартних розмірів не повинно перевищувати 1,5 мм. Для цього в мене є шаблон, вирізаний з цупкого папіру.
5) перевіряю, щоб не було перфорацій (мікродірочок) посередині купюри поряд зі стрічкрою (це частий друкарський дефект);
6) потім перевіряю, щоб колір банкнот відповідав зразку банкноти.
7) перевіряю, щоб не було згинів купюри, загнутих кутків.
8. перевіряю на відсутність запахів від купюри (запах духів, наприклад);
9. віддаю перевагу доларам з номерами підряд, тобто з пачки;

А я беру тільки свіже надруковані.
reus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 22:12

  reus написав:
  Yuri_61 написав:А я задав тренд першим на цьому форумі!
Я купую банкноти номіналом 100 доларів США починаючи з 2014 року виключно в дизайні 2009 року (сині).
Кожну купюру вивчаю протягом десь близько 1 хвилини не менше по такій процедурі:
1) цілісність купюри: щоб не було надривів, дірочок, інших дефектів, наприклад порваних і підклеєних стрічок на синій 3Д стрічці:
2) перевіряю, щоб не було штампиків, написів, п"ятен і тому подібного у звичайному світлі і під ультрафіолетовим світлом з допомогою карманного УФ детектора;
3) перевіряю на вілсутність грибків на банкноті у видимому світлі і в ультрафіолетовому світлі;
4) перевіряю геометричні розміри банкноти - відхилення від стандартних розмірів не повинно перевищувати 1,5 мм. Для цього в мене є шаблон, вирізаний з цупкого папіру.
5) перевіряю, щоб не було перфорацій (мікродірочок) посередині купюри поряд зі стрічкрою (це частий друкарський дефект);
6) потім перевіряю, щоб колір банкнот відповідав зразку банкноти.
7) перевіряю, щоб не було згинів купюри, загнутих кутків.
8. перевіряю на відсутність запахів від купюри (запах духів, наприклад);
9. віддаю перевагу доларам з номерами підряд, тобто з пачки;

А я беру тільки свіже надруковані.

особисто :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 22:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Приветствую, коллеги.
Чёс про синие и не синие купюры - чисто кацапский вброс. У кацапов эти ДЕНЬГИ котируются в их фантиках по разному, ну т.е. "старые" дешевле. Так происходит из-за запрета на болотах конвертации валют в банках. А барыги естественно на этом греются.
Вынужден нынче жить в оккупации и наблюдать этот сюреализм воочию.

Есть один практический вопрос.... Может кто сможет компетентно ответить.
Тут у нас в зазеркальи он-лайн обмен является одним из способов выживания не всегда честных, но в принципе хороших людей. И вот из-за каких-то изменений по финмону у некоторых побанили карточки. Что там за изменения такие? Не хочется потерять этот один из скудных источников существования.....
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 23:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  reus написав:
  Shaman написав:особисто

Ідея гарна! Але батьки мене зіпсували, і виховали порядною людиною, яка поважає кримінальний кодекс. :D

а ще держава дуже не полюбляє конкурентів в цій справі 8)

тому фальшивомонетників завжди дуже файно - то позолочена шибениця, то золото у горлянку заллють :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 23:17

Ринок

Вітаю,панове!
Мелітополь $ 40-40.5
Старі бакси дешевше, через те, що багато фальші надходить з чечні. Тому й дешевше.
Обнал грн-*у 1 к 2.
У передмісті дуже гучно.
Моліться
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 00:31

  Yuri_61 написав:
  UA написав:Когда покупаешь квартиру за 200 000 у.е нужно проверить по такой процедуре всего 2000 банкнот :mrgreen: т.е. минимум 33 часа беспрерывной работы

у Тік Току повно відео, де скаржаться автори відео, що продали свій автомобіль за долари, а віднесли частину їх в банк помінять на гривні, а долари світяться в УФ!!!
І такі долари не обмінюють на гривню!!!

Верите соцсетям, тем более такой помойке, как Тикток?
Пацаны просто накручивают просмотры.
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