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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 22:05
Yuri_61 написав:
А я задав тренд першим на цьому форумі!
Я купую банкноти номіналом 100 доларів США починаючи з 2014 року виключно в дизайні 2009 року (сині).
Кожну купюру вивчаю протягом десь близько 1 хвилини не менше по такій процедурі:
1) цілісність купюри: щоб не було надривів, дірочок, інших дефектів, наприклад порваних і підклеєних стрічок на синій 3Д стрічці:
2) перевіряю, щоб не було штампиків, написів, п"ятен і тому подібного у звичайному світлі і під ультрафіолетовим світлом з допомогою карманного УФ детектора;
3) перевіряю на вілсутність грибків на банкноті у видимому світлі і в ультрафіолетовому світлі;
4) перевіряю геометричні розміри банкноти - відхилення від стандартних розмірів не повинно перевищувати 1,5 мм. Для цього в мене є шаблон, вирізаний з цупкого папіру.
5) перевіряю, щоб не було перфорацій (мікродірочок) посередині купюри поряд зі стрічкрою (це частий друкарський дефект);
6) потім перевіряю, щоб колір банкнот відповідав зразку банкноти.
7) перевіряю, щоб не було згинів купюри, загнутих кутків.
8. перевіряю на відсутність запахів від купюри (запах духів, наприклад);
9. віддаю перевагу доларам з номерами підряд, тобто з пачки;
А я беру тільки свіже надруковані.
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 22:12
reus написав: Yuri_61 написав:
А я задав тренд першим на цьому форумі!
Я купую банкноти номіналом 100 доларів США починаючи з 2014 року виключно в дизайні 2009 року (сині).
Кожну купюру вивчаю протягом десь близько 1 хвилини не менше по такій процедурі:
1) цілісність купюри: щоб не було надривів, дірочок, інших дефектів, наприклад порваних і підклеєних стрічок на синій 3Д стрічці:
2) перевіряю, щоб не було штампиків, написів, п"ятен і тому подібного у звичайному світлі і під ультрафіолетовим світлом з допомогою карманного УФ детектора;
3) перевіряю на вілсутність грибків на банкноті у видимому світлі і в ультрафіолетовому світлі;
4) перевіряю геометричні розміри банкноти - відхилення від стандартних розмірів не повинно перевищувати 1,5 мм. Для цього в мене є шаблон, вирізаний з цупкого папіру.
5) перевіряю, щоб не було перфорацій (мікродірочок) посередині купюри поряд зі стрічкрою (це частий друкарський дефект);
6) потім перевіряю, щоб колір банкнот відповідав зразку банкноти.
7) перевіряю, щоб не було згинів купюри, загнутих кутків.
8. перевіряю на відсутність запахів від купюри (запах духів, наприклад);
9. віддаю перевагу доларам з номерами підряд, тобто з пачки;
А я беру тільки свіже надруковані.
особисто
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Shaman
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 22:18
Приветствую, коллеги.
Чёс про синие и не синие купюры - чисто кацапский вброс. У кацапов эти ДЕНЬГИ котируются в их фантиках по разному, ну т.е. "старые" дешевле. Так происходит из-за запрета на болотах конвертации валют в банках. А барыги естественно на этом греются.
Вынужден нынче жить в оккупации и наблюдать этот сюреализм воочию.
Есть один практический вопрос.... Может кто сможет компетентно ответить.
Тут у нас в зазеркальи он-лайн обмен является одним из способов выживания не всегда честных, но в принципе хороших людей. И вот из-за каких-то изменений по финмону у некоторых побанили карточки. Что там за изменения такие? Не хочется потерять этот один из скудных источников существования.....
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 23:16
reus написав: Shaman написав:
особисто
Ідея гарна! Але батьки мене зіпсували, і виховали порядною людиною, яка поважає кримінальний кодекс.
а ще держава дуже не полюбляє конкурентів в цій справі
тому фальшивомонетників завжди дуже файно - то позолочена шибениця, то золото у горлянку заллють
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Shaman
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 23:17
Вітаю,панове!
Мелітополь $ 40-40.5
Старі бакси дешевше, через те, що багато фальші надходить з чечні. Тому й дешевше.
Обнал грн-*у 1 к 2.
У передмісті дуже гучно.
Моліться
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Додано: Суб 10 чер, 2023 00:31
Yuri_61 написав: UA написав:
Когда покупаешь квартиру за 200 000 у.е нужно проверить по такой процедуре всего 2000 банкнот
т.е. минимум 33 часа беспрерывной работы
у Тік Току повно відео, де скаржаться автори відео, що продали свій автомобіль за долари, а віднесли частину їх в банк помінять на гривні, а долари світяться в УФ!!!
І такі долари не обмінюють на гривню!!!
Верите соцсетям, тем более такой помойке, как Тикток?
Пацаны просто накручивают просмотры.
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Додано: Суб 10 чер, 2023 07:53
Игорь Алексеевич написав:
Я сегодня уже писал, что менялы и банкиры про что то догадываются и буро себя ведут с дол. У них прихода сегодня больше, чем покупают.
Поэтому про 29 не знаю, но то что будет ревал, тоже про это думал. Пока склоняюсь к курсу 32
Много будет ещё зависит сводок с фронта. Если наступление будет по плану, то помощь ещё больше возрастёт. А это дополн. валюта в страну.
Ревал + да,курс ринковий? Чи знову тільки фікса та ПОВ для своїх
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Додано: Суб 10 чер, 2023 07:58
Starikan написав: Yuri_61 написав: UA написав:
Когда покупаешь квартиру за 200 000 у.е нужно проверить по такой процедуре всего 2000 банкнот
т.е. минимум 33 часа беспрерывной работы
у Тік Току повно відео, де скаржаться автори відео, що продали свій автомобіль за долари, а віднесли частину їх в банк помінять на гривні, а долари світяться в УФ!!!
І такі долари не обмінюють на гривню!!!
Верите соцсетям, тем более такой помойке, как Тикток?
Пацаны просто накручивают просмотры.
Уф детектор для роботи) зараз кожний міні ФОП нелегал. Тільки на великих обсягах можна отримати кеш ,а з десятки , буде в гривні рюкзак Лесі-вихлоп всього один або два сковороди
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Додано: Суб 10 чер, 2023 11:25
Сьогодні знову - до низу, от-от 37 на гуртовий продаж буде. Ну, в пн і вт трохи рипнеться вгору, а далі що? Зазвичай, в кінці місяця попит більший, але глобальний тренд - падіння. Чи побачимо в "пікові дати" біля 26 червня хоча б 37,3, чи пірнемо під 37 остаточно?
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Додано: Суб 10 чер, 2023 11:43
Visky написав:
чи пірнемо під 37 остаточно?
даже ниже, чем 37
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