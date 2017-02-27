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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10565105661056710568>
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 11:49

  reus написав:
  Yuri_61 написав:А я задав тренд першим на цьому форумі!
Я купую банкноти номіналом 100 доларів США починаючи з 2014 року виключно в дизайні 2009 року (сині).
Кожну купюру вивчаю протягом десь близько 1 хвилини не менше по такій процедурі:
1) цілісність купюри: щоб не було надривів, дірочок, інших дефектів, наприклад порваних і підклеєних стрічок на синій 3Д стрічці:
2) перевіряю, щоб не було штампиків, написів, п"ятен і тому подібного у звичайному світлі і під ультрафіолетовим світлом з допомогою карманного УФ детектора;
3) перевіряю на вілсутність грибків на банкноті у видимому світлі і в ультрафіолетовому світлі;
4) перевіряю геометричні розміри банкноти - відхилення від стандартних розмірів не повинно перевищувати 1,5 мм. Для цього в мене є шаблон, вирізаний з цупкого папіру.
5) перевіряю, щоб не було перфорацій (мікродірочок) посередині купюри поряд зі стрічкрою (це частий друкарський дефект);
6) потім перевіряю, щоб колір банкнот відповідав зразку банкноти.
7) перевіряю, щоб не було згинів купюри, загнутих кутків.
8. перевіряю на відсутність запахів від купюри (запах духів, наприклад);
9. віддаю перевагу доларам з номерами підряд, тобто з пачки;

А я беру тільки свіже надруковані.
Не забудьте ще на смак перевірити. Ось так:
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 11:58

  Игорь Алексеевич написав:
  Visky написав:чи пірнемо під 37 остаточно?
даже ниже, чем 37
Думаю, що все ж з наближенням до оф.курсу включиться наростаюче гальмування.
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 12:01

  Visky написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Visky написав:чи пірнемо під 37 остаточно?
даже ниже, чем 37
Думаю, що все ж з наближенням до оф.курсу включиться наростаюче гальмування.
Тогда выйдет НБУ с заявой...., когда сравняемся с оф.курсом. А вот что они подготовили????
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 13:59

  Игорь Алексеевич написав:Я сегодня уже писал, что менялы и банкиры про что то догадываются и буро себя ведут с дол. У них прихода сегодня больше, чем покупают.
Поэтому про 29 не знаю, но то что будет ревал, тоже про это думал. Пока склоняюсь к курсу 32
Много будет ещё зависит сводок с фронта. Если наступление будет по плану, то помощь ещё больше возрастёт. А это дополн. валюта в страну.

начебто риторичне питання, а наспраді з * - чому багато хто впевнений, що міжнародна допомога ОБОВ'ЯЗКОВО призведе до укріплення гривні?
спробуйте обґрунтувати свою думку
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 14:07

  Yuri_61 написав:А я задав тренд першим на цьому форумі!
Я купую банкноти номіналом 100 доларів США починаючи з 2014 року виключно в дизайні 2009 року (сині).
Кожну купюру вивчаю протягом десь близько 1 хвилини не менше по такій процедурі:
1) цілісність купюри: щоб не було надривів, дірочок, інших дефектів, наприклад порваних і підклеєних стрічок на синій 3Д стрічці:
2) перевіряю, щоб не було штампиків, написів, п"ятен і тому подібного у звичайному світлі і під ультрафіолетовим світлом з допомогою карманного УФ детектора;
3) перевіряю на вілсутність грибків на банкноті у видимому світлі і в ультрафіолетовому світлі;
4) перевіряю геометричні розміри банкноти - відхилення від стандартних розмірів не повинно перевищувати 1,5 мм. Для цього в мене є шаблон, вирізаний з цупкого папіру.
5) перевіряю, щоб не було перфорацій (мікродірочок) посередині купюри поряд зі стрічкрою (це частий друкарський дефект);
6) потім перевіряю, щоб колір банкнот відповідав зразку банкноти.
7) перевіряю, щоб не було згинів купюри, загнутих кутків.
8. перевіряю на відсутність запахів від купюри (запах духів, наприклад);
9. віддаю перевагу доларам з номерами підряд, тобто з пачки;


Мужик пишет письмо на спичечную фабрику: "Я на протяжении 10 лет покупаю спички Вашей фабрики и считаю количество спичек в коробке. Вы их кладёте то 59, то 60 штук, иногда 61, а вчера положили 56. Вы что там, совсем ебaнyтыe?" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 17:09

  Shaman написав:
  Игорь Алексеевич написав:Я сегодня уже писал, что менялы и банкиры про что то догадываются и буро себя ведут с дол. У них прихода сегодня больше, чем покупают.
Поэтому про 29 не знаю, но то что будет ревал, тоже про это думал. Пока склоняюсь к курсу 32
Много будет ещё зависит сводок с фронта. Если наступление будет по плану, то помощь ещё больше возрастёт. А это дополн. валюта в страну.

начебто риторичне питання, а наспраді з * - чому багато хто впевнений, що міжнародна допомога ОБОВ'ЯЗКОВО призведе до укріплення гривні?
спробуйте обґрунтувати свою думку


не мешайте секте иждевенцев верить что их будут кормить валютой бесконечно.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 18:38

  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:Я сегодня уже писал, что менялы и банкиры про что то догадываются и буро себя ведут с дол. У них прихода сегодня больше, чем покупают.
Поэтому про 29 не знаю, но то что будет ревал, тоже про это думал. Пока склоняюсь к курсу 32
Много будет ещё зависит сводок с фронта. Если наступление будет по плану, то помощь ещё больше возрастёт. А это дополн. валюта в страну.

Ревал + да,курс ринковий? Чи знову тільки фікса та ПОВ для своїх

Гігантська катастрофа, південь України без води, промисловість там і ТЕС нефункціональні на роки, а тут ревали малюють.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 19:44

  Victor8 написав:
  asti написав:
  emeta написав:Растем ?
37.7/ 38
Днепр
Походу да.
Наши люди хронически не доверяют гривне - как ни зайду в Приват, всегда кто-нибудь покупает доллар.
Что по 40,70, что по 38,70, что по 37,70, как сегодня. Так что я уже не уверен в курсе 36,20 - 36,30 в июне. Но гривню на счетах за сданный по 38+ доллар пока держу))

А если в июне курс USD будет 33,00 - 33,10? :roll:

Це навряд чи…
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 19:45

  Долар по 4 грн написав:Victor8 Сливайте сегодня по 37,82 :mrgreen: В июне будете нас корить! И насмехаться! :lol:

Цілком розумна була порада в середині квітня!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 19:56

  Qwerty написав:
  Долар по 4 грн написав:Victor8 Сливайте сегодня по 37,82 :mrgreen: В июне будете нас корить! И насмехаться! :lol:

Цілком розумна була порада в середині квітня!

В декабре верили в 45, потом смерились на 40, В апреле верили в 40 и не могли поверить, что летом будет 37. Сейчас 37 и не верят в 33. Мы живём в финансовом рынке не по законам стабильности финанс. рынка. А значит возможен любой вариант. Но пока до сентября я лично мало верю в 40, а больше склоняюсь к 36 и даже ниже.
Уже проходили в 15 году и 35 и 40 и потом опустились к 28
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 10 чер, 2023 19:58, всього редагувалось 1 раз.
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