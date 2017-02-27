|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 чер, 2023 19:58
-
wolfus
-
-
- Повідомлень: 21
- З нами з: 30.09.19
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 чер, 2023 20:01
flyman написав:
Гігантська катастрофа, південь України без води, промисловість там і ТЕС нефункціональні на роки, а тут ревали малюють.
усі прогресивні країни Світу будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
тому вангую курс па29.
ЗВР України ломляться від нікомунепотрібного
ще трошки і 40 млрд буде!!!!
Карл, 40 лярдів!!!!
І ще план Маршала для України буде.
І репарації 600 лярдів від рашки
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2526
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 320 раз.
- Подякували: 422 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 10 чер, 2023 20:13
Yuri_61 написав: flyman написав:
Гігантська катастрофа, південь України без води, промисловість там і ТЕС нефункціональні на роки, а тут ревали малюють.
усі прогресивні країни Світу будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
тому вангую курс па29.
ЗВР України ломляться від нікомунепотрібного
ще трошки і 40 млрд буде!!!!
Карл, 40 лярдів!!!!
І ще план Маршала для України буде.
І репарації 600 лярдів від рашки
И еще все долги спишут , и каждому будут платить персональную пожизненную компенсацию
-
citramon
-
-
- Повідомлень: 628
- З нами з: 30.07.13
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 чер, 2023 20:18
а де там вказано про те, з якими дефектами приймаються долари?
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2526
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 320 раз.
- Подякували: 422 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 10 чер, 2023 20:22
Qwerty написав: Долар по 4 грн написав:Victor8
Сливайте сегодня по 37,82
В июне будете нас корить! И насмехаться!
Цілком розумна була порада в середині квітня!
судя по смайлам это был отнюдь не совет
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 8322
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 271 раз.
- Подякували: 930 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|32802
|36095277
|
|
|1806
|12868116
|
Суб 10 чер, 2023 10:43
fler
|
|7975
|22902181
|
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic
|