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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10565105661056710568
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 19:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Роз’яснення Національного банку України щодо обміну готівкової іноземної валюти
wolfus
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 20:01

  flyman написав:Гігантська катастрофа, південь України без води, промисловість там і ТЕС нефункціональні на роки, а тут ревали малюють.


усі прогресивні країни Світу будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
тому вангую курс па29.
ЗВР України ломляться від нікомунепотрібного
ще трошки і 40 млрд буде!!!!

Карл, 40 лярдів!!!!
І ще план Маршала для України буде.
І репарації 600 лярдів від рашки
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 20:13

  Yuri_61 написав:
  flyman написав:Гігантська катастрофа, південь України без води, промисловість там і ТЕС нефункціональні на роки, а тут ревали малюють.


усі прогресивні країни Світу будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
тому вангую курс па29.
ЗВР України ломляться від нікомунепотрібного
ще трошки і 40 млрд буде!!!!

Карл, 40 лярдів!!!!
І ще план Маршала для України буде.
І репарації 600 лярдів від рашки

И еще все долги спишут , и каждому будут платить персональную пожизненную компенсацию
citramon
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 20:18



а де там вказано про те, з якими дефектами приймаються долари?
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 20:22

  Qwerty написав:
  Долар по 4 грн написав:Victor8 Сливайте сегодня по 37,82 :mrgreen: В июне будете нас корить! И насмехаться! :lol:

Цілком розумна була порада в середині квітня!


судя по смайлам это был отнюдь не совет
mephala
 
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