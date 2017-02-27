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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10566105671056810569>
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 19:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Роз’яснення Національного банку України щодо обміну готівкової іноземної валюти
wolfus
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 20:01

  flyman написав:Гігантська катастрофа, південь України без води, промисловість там і ТЕС нефункціональні на роки, а тут ревали малюють.


усі прогресивні країни Світу будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
тому вангую курс па29.
ЗВР України ломляться від нікомунепотрібного
ще трошки і 40 млрд буде!!!!

Карл, 40 лярдів!!!!
І ще план Маршала для України буде.
І репарації 600 лярдів від рашки
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 20:13

  Yuri_61 написав:
  flyman написав:Гігантська катастрофа, південь України без води, промисловість там і ТЕС нефункціональні на роки, а тут ревали малюють.


усі прогресивні країни Світу будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
тому вангую курс па29.
ЗВР України ломляться від нікомунепотрібного
ще трошки і 40 млрд буде!!!!

Карл, 40 лярдів!!!!
І ще план Маршала для України буде.
І репарації 600 лярдів від рашки

И еще все долги спишут , и каждому будут платить персональную пожизненную компенсацию
citramon
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 20:18



а де там вказано про те, з якими дефектами приймаються долари?
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 20:22

  Qwerty написав:
  Долар по 4 грн написав:Victor8 Сливайте сегодня по 37,82 :mrgreen: В июне будете нас корить! И насмехаться! :lol:

Цілком розумна була порада в середині квітня!


судя по смайлам это был отнюдь не совет
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 20:38

  Игорь Алексеевич написав:
  Qwerty написав:
  Долар по 4 грн написав:Victor8 Сливайте сегодня по 37,82 :mrgreen: В июне будете нас корить! И насмехаться! :lol:

Цілком розумна була порада в середині квітня!

В декабре верили в 45, потом смерились на 40, В апреле верили в 40 и не могли поверить, что летом будет 37. Сейчас 37 и не верят в 33. Мы живём в финансовом рынке не по законам стабильности финанс. рынка. А значит возможен любой вариант. Но пока до сентября я лично мало верю в 40, а больше склоняюсь к 36 и даже ниже.
Уже проходили в 15 году и 35 и 40 и потом опустились к 28

А Вы только представьте, что НБУ опять разрешит обменкам светить курс на внешних табло, и люди прохожие каждый день мимоволи будут лицезреть , что гривна укрепляется ?
Может начаться паника и тогда не исключено, что и до 8 можем откатиться
citramon
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 20:42

Немного оффтопа в субботний вечер.
Цена iPhone 14 Pro 128 У нас бегло нашел за 1100$
Зображення

Цена Биг Мака. Давненько не был, не в курсе по чем у нас.
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Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 21:15

Игорь
Ойфон не дуже показово, там просто перепродаж+маржа, а ось біг Мак вартує 69 грн зараз, це десь між Єгиптом та Венесуелою.
В принципі очікувано, і до речі гривні ще дууже є куди падати, зараз занадто укрєпляж для такої війни, руйнування економіки та падіння ВВП.
zerocool
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 21:43


Только добавит паники.
Решение проблемы это вернуть возможность запихивать неидеальные купюры в тумбы Привата + Ощад обязать наладить прием через их терминалы.
К концу месяца бабки на лавочке будут обсуждать доллары 1996 года.
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 21:43

  Игорь Алексеевич написав:
  Visky написав:чи пірнемо під 37 остаточно? Думаю, що все ж з наближенням до оф.курсу включиться наростаюче гальмування.
Тогда выйдет НБУ с заявой...., когда сравняемся с оф.курсом. А вот что они подготовили????
... з заявою про курс 43, наприклад.
"когда сравняемся с оф.курсом" Ну тут може бути як до горизонту - ніколи не досягнеш. Тут і 37 ніяк здолати не можуть, можливо і 37 втримається і 37,3 наприкінці місяця - реалістично.
Visky
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