Долар по 4 грн написав:Victor8 Сливайте сегодня по 37,82 В июне будете нас корить! И насмехаться!
Цілком розумна була порада в середині квітня!
В декабре верили в 45, потом смерились на 40, В апреле верили в 40 и не могли поверить, что летом будет 37. Сейчас 37 и не верят в 33. Мы живём в финансовом рынке не по законам стабильности финанс. рынка. А значит возможен любой вариант. Но пока до сентября я лично мало верю в 40, а больше склоняюсь к 36 и даже ниже. Уже проходили в 15 году и 35 и 40 и потом опустились к 28
А Вы только представьте, что НБУ опять разрешит обменкам светить курс на внешних табло, и люди прохожие каждый день мимоволи будут лицезреть , что гривна укрепляется ? Может начаться паника и тогда не исключено, что и до 8 можем откатиться
Игорь Ойфон не дуже показово, там просто перепродаж+маржа, а ось біг Мак вартує 69 грн зараз, це десь між Єгиптом та Венесуелою. В принципі очікувано, і до речі гривні ще дууже є куди падати, зараз занадто укрєпляж для такої війни, руйнування економіки та падіння ВВП.
Только добавит паники. Решение проблемы это вернуть возможность запихивать неидеальные купюры в тумбы Привата + Ощад обязать наладить прием через их терминалы. К концу месяца бабки на лавочке будут обсуждать доллары 1996 года.
Visky написав:чи пірнемо під 37 остаточно? Думаю, що все ж з наближенням до оф.курсу включиться наростаюче гальмування.
Тогда выйдет НБУ с заявой...., когда сравняемся с оф.курсом. А вот что они подготовили????
... з заявою про курс 43, наприклад. "когда сравняемся с оф.курсом" Ну тут може бути як до горизонту - ніколи не досягнеш. Тут і 37 ніяк здолати не можуть, можливо і 37 втримається і 37,3 наприкінці місяця - реалістично.