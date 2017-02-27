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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10566105671056810569
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 22:01

zerocool 69 було до війни. Пам'ятаю новини восени що після відкриття нова ціна буде 92 грн.

  Visky написав:.. з заявою про курс 43, наприклад.

Для бюджету вже треба б виходити, але наші творять незрозуміло що (нарощують резерви).
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 22:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

citramon написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Qwerty написав:[quote="5565883:Долар по 4 грн"]Victor8 Сливайте сегодня по 37,82 :mrgreen: В июне будете нас корить! И насмехаться!

Цілком розумна була порада в середині квітня!

В декабре верили в 45, потом смерились на 40, В апреле верили в 40 и не могли поверить, что летом будет 37. Сейчас 37 и не верят в 33. Мы живём в финансовом рынке не по законам стабильности финанс. рынка. А значит возможен любой вариант. Но пока до сентября я лично мало верю в 40, а больше склоняюсь к 36 и даже ниже.
Уже проходили в 15 году и 35 и 40 и потом опустились к 28

А Вы только представьте, что НБУ опять разрешит обменкам светить курс на внешних табло, и люди прохожие каждый день мимоволи будут лицезреть , что гривна укрепляется ?
Может начаться паника и тогда не исключено, что и до 8 можем откатиться[/quote]5.05!
Faceless
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