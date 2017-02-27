|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 чер, 2023 22:01
zerocool
69 було до війни. Пам'ятаю новини восени що після відкриття нова ціна буде 92 грн.
Visky написав:
.. з заявою про курс 43, наприклад.
Для бюджету вже треба б виходити, але наші творять незрозуміло що (нарощують резерви).
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 914
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 чер, 2023 22:07
citramon написав: Игорь Алексеевич написав: Qwerty написав:
[quote="5565883:Долар по 4 грн"]Victor8
Сливайте сегодня по 37,82
В июне будете нас корить! И насмехаться!
Цілком розумна була порада в середині квітня!
В декабре верили в 45, потом смерились на 40, В апреле верили в 40 и не могли поверить, что летом будет 37. Сейчас 37 и не верят в 33. Мы живём в финансовом рынке не по законам стабильности финанс. рынка. А значит возможен любой вариант. Но пока до сентября я лично мало верю в 40, а больше склоняюсь к 36 и даже ниже.
Уже проходили в 15 году и 35 и 40 и потом опустились к 28
А Вы только представьте, что НБУ опять разрешит обменкам светить курс на внешних табло, и люди прохожие каждый день мимоволи будут лицезреть , что гривна укрепляется ?
Может начаться паника и тогда не исключено, что и до 8 можем откатиться[/quote]5.05!
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 33156
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1392 раз.
- Подякували: 7746 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|32804
|36096905
|
|
|1806
|12869074
|
Суб 10 чер, 2023 10:43
fler
|
|7975
|22902208
|
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic
|