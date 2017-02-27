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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10566105671056810569
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 22:01

zerocool 69 було до війни. Пам'ятаю новини восени що після відкриття нова ціна буде 92 грн.

  Visky написав:.. з заявою про курс 43, наприклад.

Для бюджету вже треба б виходити, але наші творять незрозуміло що (нарощують резерви).
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 22:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

citramon написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Qwerty написав:[quote="5565883:Долар по 4 грн"]Victor8 Сливайте сегодня по 37,82 :mrgreen: В июне будете нас корить! И насмехаться!

Цілком розумна була порада в середині квітня!

В декабре верили в 45, потом смерились на 40, В апреле верили в 40 и не могли поверить, что летом будет 37. Сейчас 37 и не верят в 33. Мы живём в финансовом рынке не по законам стабильности финанс. рынка. А значит возможен любой вариант. Но пока до сентября я лично мало верю в 40, а больше склоняюсь к 36 и даже ниже.
Уже проходили в 15 году и 35 и 40 и потом опустились к 28

А Вы только представьте, что НБУ опять разрешит обменкам светить курс на внешних табло, и люди прохожие каждый день мимоволи будут лицезреть , что гривна укрепляется ?
Может начаться паника и тогда не исключено, что и до 8 можем откатиться[/quote]5.05!
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 23:06

  Faceless написав:5.05!

1.01 ! :D
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 23:47

  moveton написав:
  UA написав:
  Yuri_61 написав:Я купую банкноти номіналом 100 доларів США починаючи з 2014 року виключно в дизайні 2009 року (сині).

Когда покупаешь квартиру за 200 000 у.е нужно проверить по такой процедуре всего 2000 банкнот :mrgreen: т.е. минимум 33 часа беспрерывной работы

Страшно подумать сколько времени придётся потратить, если квартиру продавать :shock:

Рахункові машинки не ? Не чули про таке ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 00:09

  Дюрі-бачі написав:zerocool 69 було до війни. Пам'ятаю новини восени що після відкриття нова ціна буде 92 грн.

А й справді, просто перед війною брав останній раз, тому й запам'ятав, зараз подивився — вже 101. Тобто, у нас без війни індекс був 2.6, а зараз навіть виріс до 2.7? Дуже дивно.
Реальний курс гривні давно має вийти за 50-60 при поточних розкладах
zerocool
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 00:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

я не пойму что вы обсуждаете? курс валюты при еженедельных дотациях межбанка на пол ярда?
обсуждать можно только одно - когда НБУ в ручном режиме переставит курс.
без заливки валюты на межбанк мы бы и 100 давно перевалили.
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 01:36

  yama написав:Рахункові машинки не ? Не чули про таке ?



рахункова машинка перевірить справжність банкноти , а у Юрія , якщо ви почитаєте вище , є суворі вимоги щодо банкнот , йому хвилину треба перевіряти кожну і дивитися , чи номери поспіль :D
bems654556
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 07:50

  zerocool написав:
  Дюрі-бачі написав:zerocool 69 було до війни. Пам'ятаю новини восени що після відкриття нова ціна буде 92 грн.

А й справді, просто перед війною брав останній раз, тому й запам'ятав, зараз подивився — вже 101. Тобто, у нас без війни індекс був 2.6, а зараз навіть виріс до 2.7? Дуже дивно.
Реальний курс гривні давно має вийти за 50-60 при поточних розкладах



яке 101?
встановіть додаток МС, там ціна 105 грн!
і курс НБУ 36,5686, тому вийде 2,87дол.- майже Південна Африка :mrgreen:
До Європи потрібно укріпляж гривні в 2 рази, гривня укріпиться і заживемо по БігМаку як у Швеції!
Raymond
 
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